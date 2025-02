Berrettini sfida Griekspoor nel primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam

Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo nell'ATP 500 di Rotterdam, affrontando nel primo turno l'olandese Tallon Griekspoor, attualmente numero 43 del ranking mondiale. Per l'italiano, attualmente al 33º posto del ranking ATP, si tratta del primo incontro dopo la sconfitta agli Australian Open contro Holger Rune e la partecipazione alla celebrazione del tennis italiano al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La partita è in programma per oggi, martedì 4 febbraio 2025, con orario ancora da definire. Questo sarà il primo confronto diretto tra Berrettini e Griekspoor, non essendoci precedenti tra i due tennisti.

Tutti i match dell'ATP 500 di Rotterdam saranno trasmessi in diretta sui canali di Sky Sport dedicati al tennis. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e NOW.

Berrettini, noto per il suo potente servizio e diritto, cercherà di iniziare al meglio il torneo olandese. Griekspoor, giocando in casa, punterà a sfruttare il supporto del pubblico per mettere in difficoltà l'azzurro.

Secondo le quote dei bookmaker, Berrettini è favorito per la vittoria, con una probabilità stimata del 58%. Tuttavia, Griekspoor, attualmente al 43º posto del ranking ATP, rappresenta un avversario ostico, soprattutto sul cemento indoor di Rotterdam.

Per gli appassionati di tennis, l'incontro promette spettacolo e sarà un test importante per valutare la condizione di Berrettini in vista della stagione 2025.

