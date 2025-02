HITSTER: I PARTY GAME PERFETTI PER GLI AMANTI DEL FESTIVAL

La linea di party game più irriverenti di sempre propone Hitster e Hitster Radio Italia, due elettrizzanti giochi da tavolo per sfidare gli amici in coinvolgenti quiz musicali e scatenarsi intonando le hit degli artisti che a breve calcheranno il palco dell’Ariston, dai giovani protagonisti della scena musicale come Elodie e Rocco Hunt alle icone intramontabili come Massimo Ranieri e Giorgia

Nessun altro evento mediatico come Sanremo è capace di catalizzare l’attenzione del Paese intero, radunando persone di qualsiasi età davanti alla tv. La 75a edizione del Festival è sempre più vicina e gli italiani non vedono l’ora di riunirsi per commentare le canzoni e i look dei cantanti in gara, dire la loro sulle gustose polemiche che immancabilmente si scatenano sul palco e incoronare il vincitore del FantaSanremo. La tensione è alle stelle e la domanda sorge spontanea: come ingannare l’attesa fino all’11 febbraio? YAS!Games, la linea di party game più audace e irriverente di sempre, ha la soluzione: Hitster e Hitster Radio Italia, due elettrizzanti giochi da tavolo in cui i partecipanti devono dimostrare una conoscenza musicale impeccabile!

Hitster è un esaltante viaggio attraverso 300 hit italiane e internazionali – da Harry Styles a Ultimo, da Avril Lavigne a Adele – ma anche una sfida coinvolgente, che permette di allenare la memoria e soprattutto di scatenarsi con gli amici cantando a squarciagola brani iconici. In Hitster infatti ogni giocatore, a turno, pesca una Carta Canzone e, dopo averne scansionato il QR Code con l’App dedicata gratuita, dal suo smartphone sentirà partire le note di una delle celebri canzoni incluse nel gioco, di cui dovrà indovinare il periodo di uscita, o addirittura l’anno esatto, se è un vero nerd della musica. La vittoria va a chi, per primo, riesce a inanellare una sequenza cronologica di dieci canzoni. Un party game unico nel suo genere, che promette un’esperienza di gioco dinamica e travolgente, in grado di far assaporare a pieno le emozioni del Festival.

E per immergersi ancora di più nell’atmosfera sanremese c’è Hitster Radio Italia! Basata sullo stesso gameplay, questa versione ripercorre un secolo di meravigliosa musica italiana, proiettando tutti direttamente nella storia del festival di Sanremo e rendendo questo party game l’intrattenimento perfetto per chiunque sia un amante della musica italiana, prima dopo e durante il Festival! Hitster trasporta i giocatori sullo scintillante palco dell’Ariston, grazie alla sua playlist di 300 canzoni selezionate dall’amata Radio Italia, che include alcuni tra i grandi successi che hanno incantato il pubblico nelle storiche edizioni del Festival, ma anche i brani più famosi degli artisti che a breve calcheranno il suo palco, dalle giovani star come Elodie e Rocco Hunt fino alle icone intramontabili come Giorgia e Massimo Ranieri.Hitster e Hitster Radio Italia sono dei must per ogni amante della musica, destinati a diventare parte integrante dei rituali che accompagnano il festival. E quindi, mentre si aspetta che vada in onda la prima serata, non resta altro che invitare i propri amici, alzare il volume al massimo e sfidarsi a suon di hit musicali!