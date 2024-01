HITSTER: IL PARTY GAME SANREMESE

In attesa che si alzi il sipario del Festival di Sanremo, YAS!Games lancia una gara nella gara con Hitster, il party game musicale che trasforma una semplice serata in una vera e propria “sfida musicale”. Un gioco coinvolgente che unisce, a ritmo di musica, il fascino intramontabile dei giochi da tavolo con la magia del digitale

La 74ª edizione del Festival di Sanremo è in arrivo e l'entusiasmo è già alle stelle. È l’evento musicale dell’anno, l’unico in grado di creare quel perfetto mix tra tradizione e innovazione, diventando un vero e proprio must per gli appassionati di musica e cultura pop. Molto più di un semplice contest musicale quindi, un vero fenomeno di costume: il Festival è riuscito a catturare il cuore anche delle generazioni più giovani, tra meme e sfide a fantasanremo. La gara dell’Ariston si è trasformata in un autentico rituale fatto di sana competizione e tanto intrattenimento, al punto da ammaliare l’intero Paese per una settimana intera. Per prepararsi al meglio e ingannare l’attesa con il sorriso sulle labbra, YAS!Games lancia Hitster, il party game perfetto per mettere alla prova le proprie conoscenze musicali e vivere l’emozione della competizione fin da subito.



Hitster, infatti, offre un’esperienza di gioco ibrida e dinamica, capace di unire l’emozione del gioco da tavolo con la magia del digitale: sarà un viaggio nel tempo alla scoperta dei successi italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica nell'ultimo secolo. A turno, ogni giocatore pesca una Carta Musicale e, dopo averne scansionato il QR Code con l’innovativa App dedicata (disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play), si aprono le danze: dallo smartphone partiranno le note di una delle 300 celebri hit incluse nel gioco, al giocatore toccherà collocarla nella linea temporale corretta, cercando di indovinarne l’anno esatto. Il primo che riuscirà a collezionare una sequenza cronologica di ben dieci canzoni vince!

Aspettando di scoprire quali saranno i futuri successi del Festival, sarà un piacere, giocando a Hitster, riascoltare alcuni dei brani che hanno reso famose le precedenti edizioni di Sanremo.



Il conto alla rovescia per l’appuntamento dell’anno con la musica italiana è già iniziato e gli appassionati della kermesse sanremese possono cominciare già da ora con Hitster a creare l’atmosfera sfidandosi a colpi di note e sfoggiando la propria cultura musicale: chi si aggiudicherà il titolo di DJ della serata?