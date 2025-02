Age of Empires annuncia due titoli in arrivo su PlayStation 5

Age of Empires ha annunciato diverse novità per il franchise, tra cui nuovi contenuti e piattaforme. Inoltre, il team è entusiasta di condividere il traguardo raggiunto: 60 milioni di giocatori di Age of Empires in tutto il mondo.

• Age of Mythology: Retold e Age of Empires II: Definitive Edition arrivano su PlayStation – Age of Mythology: Retold verrà lanciato su PlayStation 5 il 4 marzo, insieme all'espansione Immortal Pillars. Inoltre, Age of Empires II: Definitive Edition arriverà su PlayStation 5 in primavera. Entrambi i titoli garantiranno parità di contenuti su tutte le piattaforme, comprese le prossime novità e aggiornamenti, oltre al supporto cross-play. Attualmente, sono già disponibili su Xbox Game Pass e Steam.

• L'espansione Immortal Pillars per Age of Mythology: Retold arriva il 4 marzo – Questa espansione introduce il pantheon cinese, nuove mappe spettacolari, unità mitologiche e funzionalità di gioco inedite. I preordini sono già aperti, anche su PS5, e i possessori della Premium Edition di Age of Mythology: Retold riceveranno automaticamente l'espansione dal giorno del lancio.

• Nuovi contenuti per Age of Empires IV – Nel 2025, Age of Empires IV riceverà due nuovi DLC. Il primo, Knights of Cross and Rose, sarà disponibile in primavera e permetterà ai giocatori di guidare due celebri eserciti ispirati alla storia, introducendo anche una nuova esperienza in solitaria. Maggiori dettagli sul secondo DLC verranno condivisi in seguito.

• Novità ed eventi per Age of Empires Mobile a febbraio – Il mese di febbraio porta numerose novità e eventi per arricchire l'esperienza di Age of Empires Mobile, tra cui una nuova campagna intitolata Battle of Dawn, l'evento Stellar Glory, cosmetici esclusivi a tema San Valentino e tre eventi dedicati alla Caccia al Tesoro della Principessa Josephine.

Per ulteriori dettagli sugli aggiornamenti, è possibile consultare il blog completo su AgeofEmpires.com.

