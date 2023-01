Age of Empires II: Definitive Edition disponibile su Xbox

Age of Empires ha annunciato che Age of Empires II: Definitive Edition, la versione definitiva dell’amato videogioco di strategia in tempo reale per PC, è da ora disponibile su console Xbox e su Xbox Cloud Gaming (Beta) – un importantissimo passo per portare questo acclamato franchise ad ancora più giocatori in tutto il mondo. Age of Empires II: Definitive Editionè stato attentamente ricostruito per essere intuitivo e accessibile su console, mantenendo allo stesso tempo tutte le caratteristiche che i giocatori di vecchia data hanno imparato a conoscere e ad amare. Prezzo e disponibilità

Age of Empires II: Definitive Edition

è disponibile dal 31 gennaio 2023 su Xbox Series X|S, Xbox One, e Xbox Cloud Gaming (Beta), ed è anche acquistabile al prezzo di €19,99 su Xbox Store. È inoltre disponibile al prezzo di €39,99 Age of Empires II: Deluxe Definitive Edition, che include le espansioni “The Lords of the West,” “Dawn of the Dukes” e “Dynasties of India.”

Maggiori informazioni suAge of Empires II: Definitive Edition su Xbox:





Più di 20 anni di contenuti, che includono 200 ore di gioco e 1000 anni di storia dell’umanità

Nuova grafica d’impatto (4K su Series X, 1440p su Series S)

Un’interfaccia intuitiva e costruita da zero per l’utilizzo di controller

Un tutorial aggiornato specifico per il gioco su console e con controller

Nuove funzionalità di automazione specifiche per la versione console per migliorare le funzioni base di raccolta delle risorse

Multiplayer online tra console Xbox

Crossplay opzionale tra console Xbox e PC

Supporto a mouse e tastiera su console ( nota : questo input abilita il crossplay con PC)

Una colonna sonora nuova e completamente rimasterizzata

Per aiutare i giocatori ad approcciare Age of Empire II: Definitive Edition su console, ecco qui di seguito un diagramma con i comandi per controller.

Altre News per: empiresdefinitiveeditiondisponibilexbox