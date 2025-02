Jorge Martín ricoverato dopo incidente nei test MotoGP a Sepang

Il campione del mondo in carica, Jorge Martín, ha subito due cadute durante la prima giornata dei test pre-stagionali della MotoGP sul circuito di Sepang, in Malesia. La seconda caduta, avvenuta alla curva 2, è stata particolarmente violenta, causando dolori al piede sinistro e alla mano destra. Dopo un primo controllo al centro medico del circuito, il pilota dell'Aprilia è stato trasferito all'ospedale locale di Nilai per ulteriori accertamenti.

Inoltre, Raúl Fernández del team Trackhouse Racing ha riportato la frattura di un metacarpo della mano sinistra e del dito mignolo del piede sinistro a seguito di una caduta, costringendolo a ritirarsi dai test per sottoporsi a un intervento chirurgico a Barcellona.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni di Martín. La sessione di test è stata temporaneamente sospesa per consentire i soccorsi, ma è ripresa poco dopo.

I test pre-stagionali della MotoGP a Sepang sono fondamentali per i team e i piloti per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione. Eventi come questi sottolineano i rischi associati a questo sport ad alta velocità.

