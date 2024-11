MotoGP, trionfo di Bagnaia a Barcellona ma Jorge Martin è campione del mondo

Marc Marquez ha concluso la gara in seconda posizione, consolidando il terzo posto nella classifica generale a discapito di Enea Bastianini. Marquez, che nella prossima stagione sarà compagno di squadra di Bagnaia in Ducati, ha mostrato una performance solida. Aleix Espargaró, al suo ultimo Gran Premio in MotoGP, ha salutato il campionato con un quinto posto.

La gara è iniziata con Bagnaia che ha preso subito il comando, seguito da vicino da Martin. Al secondo giro, Marquez ha superato Martin sul rettilineo, iniziando a ridurre il distacco da Bagnaia. Nel frattempo, Martin ha adottato una strategia prudente, evitando rischi e accumulando un leggero ritardo. Dietro di loro, Bastianini ed Espargaró hanno ingaggiato una battaglia serrata per il quarto posto, scambiandosi più volte la posizione.

Marquez ha continuato a guadagnare terreno su Bagnaia, grazie anche all'effetto scia, mentre un contatto ha fatto scivolare Bastianini in ottava posizione. A 15 giri dalla fine, Marquez ha tentato un sorpasso su Bagnaia, che però è riuscito a difendersi efficacemente, aumentando il distacco. Martin ha mantenuto saldamente la terza posizione, evitando qualsiasi rischio. Nei giri finali, la lotta per il quarto posto tra Espargaró e Alex Marquez si è intensificata, con quest'ultimo che ha avuto la meglio.

All'arrivo, Martin ha potuto celebrare il suo primo titolo mondiale in MotoGP, mentre Bagnaia, nonostante la vittoria in gara, ha dovuto accontentarsi del secondo posto nel campionato. La stagione 2024 si conclude così con Jorge Martin campione del mondo, dopo una lotta serrata con Bagnaia durata per tutta la stagione.

MotoGP: Oggi a Barcellona si decide il titolo mondiale - Oggi, domenica 17 novembre 2024, il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita l'ultimo Gran Premio della stagione di MotoGP, decisivo per l'assegnazione del titolo mondiale tra Jorge Martín e Francesco "Pecco" Bagnaia.Orari e Diretta TVLa gara della classe regina prenderà il via alle ore 14:00.

MotoGP: Bagnaia vince la Sprint a Barcellona, ma Martin mantiene il comando del Mondiale - Francesco Bagnaia ha trionfato nella gara Sprint del Gran Premio di Barcellona, disputata oggi, 16 novembre 2024, sul circuito del Montmeló. Con questa vittoria, il pilota della Ducati ha ridotto il distacco da Jorge Martin, leader della classifica mondiale, portandosi a 19 punti di distanza.

MotoGp, Bagnaia trionfa nella Sprint di Barcellona e rimanda la festa mondiale di Martin - Francesco Bagnaia ha trionfato nella Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, posticipando l'assegnazione del titolo mondiale a domani. Il pilota italiano ha preceduto il compagno di squadra Enea Bastianini, mentre Jorge Martin, leader del campionato, ha chiuso al terzo posto.