ESPLORARE L'ENERGIA

Online su iberdrola.edulia.it fino a domenica 11 aprile 2025

Edulia Treccani Scuola e Iberdrola Italia

lanciano il contest gratuito per le scuole secondarie

di primo grado pubbliche

“Esplorare l’Energia: alla scoperta delle diverse fonti

di energia rinnovabile e delle professioni correlate”

per promuovere nelle scuole

la sostenibilità ambientale e sociale

Disponibili per docenti e classi materiali didattici

e video testimonianze di esperti

Promuovere la sostenibilità ambientale è sempre più una priorità, specialmente in ambito scolastico: per questo Edulia Treccani Scuola e Iberdrola Italia hanno ideato e realizzato per tutte le scuole secondarie di primo grado pubbliche d’Italia un nuovo progetto educativo legato a un contest gratuito, “Esplorare l’Energia: alla scoperta delle diverse fonti di energia rinnovabile e delle professioni correlate”. Le classi possono già iscriversi al contest sulla nuova piattaforma dedicata, iberdrola.edulia.it fino a domenica 11 aprile 2025.

Obiettivo del progetto è far conoscere agli alunni le energie rinnovabili, le nuove tecnologie, il futuro del settore e l’evoluzione delle sue professioni. Per questo, accanto alle tracce per realizzare gli elaborati, le classi possono trovare sulla piattaforma materiali didattici e video testimonianze ispirazionali di professionisti e manager di Iberdrola Italia dove raccontano le proprie esperienze professionali e umane nel settore dell’energia green.

Sotto la supervisione dei docenti, le studentesse e gli studenti possono scegliere come realizzare il proprio elaborato fra 3 formati differenti - podcast, video e fumetto/graphic novel -, tutti pensati per stimolare la loro creatività; gli elaborati verranno poi valutati da una giuria composta da rappresentanti di Iberdrola Italia ed Edulia su criteri di creatività, impatto delle idee e fattibilità. Nel corso di un evento finale presso la sede storica dell’Istituto Treccani a Roma, previsto entro il termine dell’anno scolastico 2024/2025, le tre scuole vincitrici riceveranno ciascuna un buono di 1.000 euro per l’acquisto di materiale scolastico, insieme a un abbonamento gratuito di un anno a “In Classe”, la piattaforma di didattica digitale integrata di Edulia Treccani Scuola.

Le tracce e i materiali disponibili sono pensati per avvicinare gli alunni anche alle materie STEM, per diffondere l’approccio alle materie scientifiche soprattutto tra le studentesse, elemento che arricchisce il progetto anche di un’accezione sociale e inclusiva. Inoltre, i docenti supporteranno ogni gruppo nella scelta del formato, tenendo conto anche della possibile presenza nei gruppi di ragazzi con bisogni educativi speciali e disabilità visive o uditive.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Edulia Treccani Scuola per portare nelle scuole italiane un progetto che unisce educazione, creatività e sostenibilità”, dichiara Valerio Faccenda, Country Manager di Iberdrola Italia. “Il nostro obbiettivo è ispirare le giovani generazioni a scoprire il potenziale delle energie rinnovabili e le opportunità che il settore offre, contribuendo al contempo alla formazione di una cultura scientifica più inclusiva e attenta al futuro del nostro pianeta. La transizione energetica richiede competenze, passione e innovazione, e chi meglio dei ragazzi può rappresentare il cambiamento che desideriamo vedere?”.

“Edulia continua nel suo percorso di diffusione della conoscenza e della cultura con un occhio di riguardo alle nuove generazioni, che saranno a breve i costruttori e i disegnatori del mondo di domani” afferma Andrea Vitelli, Head of Business Development di Edulia dal Sapere Treccani. “La sostenibilità ambientale è ormai un’urgenza globale e per essere sempre in prima fila nel sostenere iniziative ad alto impatto sociale come questa realizziamo partnership di alto livello come questa con Iberdrola”.