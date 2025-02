Trump propone accordo: terre rare ucraine in cambio di aiuti militari

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l'intenzione di subordinare gli aiuti all'Ucraina a un accordo per l'accesso alle sue terre rare, minerali essenziali per l'industria tecnologica e della difesa americana. "Stiamo cercando di fare un accordo con l'Ucraina in cui loro garantiranno ciò che forniamo loro con le loro terre rare e altre risorse. Chiediamo una garanzia", ha affermato Trump durante un incontro nello Studio Ovale.

Le terre rare, come il litio e il titanio, sono fondamentali per la produzione di batterie per veicoli elettrici, turbine eoliche e dispositivi elettronici avanzati. L'Ucraina possiede significative riserve di questi minerali, che potrebbero contribuire a ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle forniture cinesi.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è detto disposto a collaborare, esprimendo apertura agli investimenti da parte di aziende americane nel settore delle terre rare ucraine. "Vorrei che le aziende americane sviluppassero questo settore qui", ha dichiarato Zelensky, sottolineando l'importanza di tali risorse per l'economia e la sicurezza nazionale dell'Ucraina.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha criticato l'approccio di Trump, definendolo "egoistico". Scholz ha sottolineato che le risorse ucraine dovrebbero essere utilizzate per la ricostruzione del Paese dopo la guerra, piuttosto che come merce di scambio per ottenere supporto militare.

