Zelensky e Trump si incontrano per accordo storico sulle terre rare per sostenere l'Ucraina

Oggi, 28 febbraio 2025, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. L'obiettivo principale dell'incontro è la firma di un accordo cruciale riguardante lo sfruttamento delle terre rare ucraine, elementi fondamentali per industrie strategiche come quella tecnologica e della difesa.

L'accordo prevede la creazione di un fondo congiunto in cui l'Ucraina destinerà il 50% dei proventi derivanti dalla monetizzazione delle risorse minerarie statali, tra cui litio, grafite, cobalto, titanio e altre terre rare. Questo fondo sarà utilizzato per finanziare progetti di ricostruzione e sviluppo economico in Ucraina, con l'obiettivo di rafforzare l'economia del paese e consolidare la partnership tra le due nazioni.

Nonostante l'importanza economica dell'accordo, non sono state fornite garanzie di sicurezza specifiche da parte degli Stati Uniti. Il presidente Trump ha dichiarato che l'intesa rappresenta una "rete di sicurezza" per l'Ucraina, ma non ha confermato l'impegno di truppe statunitensi in missioni di peacekeeping nel paese. Questo ha sollevato preoccupazioni tra gli alleati europei, timorosi che l'Ucraina possa essere spinta verso un accordo di pace favorevole alla Russia.

L'Ucraina possiede significative riserve di minerali essenziali per tecnologie avanzate e applicazioni militari. Tuttavia, l'estrazione di queste risorse richiederà ingenti investimenti e tempo, e molte di esse si trovano in territori attualmente occupati dalla Russia, complicando ulteriormente la situazione.

