L'atto I di Destiny 2: Eresia inizia oggi

Accessori e armature a tema Star Wars ora disponibili

Trailer di lancio:https://youtu.be/n4UcKCr9GEY

Oggi ha inizio Destiny 2: Eresia, l'ultimo episodio de La Forma Ultima, il quale proporrà nuove attività, una nuova storia, armi nuove e riproposte, nuove nature di sottoclasse e altro ancora. I guardiani torneranno a bordo dell'Astrocorazzata di Destiny 1, ora controllata da un'Eco. Col lancio dell'atto I di Eresia saranno inoltre introdotte 25 modifiche del manufatto che consentiranno tra l'altro di migliorare i poteri ad arco e di debilitare i nemici.

Nella nuova attività a tre giocatori, "Mondo Inferiore", i guardiani prenderanno d'assalto l'Astrocorazzata per impedire ai corrotti di invadere i pianeti e i satelliti del sistema solare. "Mondo Inferiore" è un'esperienza di gioco simile al Reame Infranto e alla Spira che varia da sessione a sessione: obiettivi, scontri e zone di pattuglia saranno infatti casuali. L'attività è accessibile sia in squadra che in solitaria. I giocatori potranno guadagnare dei doni di vario livello per migliorare armi e abilità, potenziando così la propria configurazione.

Tuttavia, l'attività presenterà anche delle sfide quali munizioni limitate o l'impossibilità di rigenerare la propria salute, per cui sarà richiesta anche una buona gestione delle risorse.Oltre alle armi nuove, torneranno le armi della Stagione degli Arrivi con combinazioni di caratteristiche aggiornate e opzioni di potenziamento.

Per di più, in Eresia anche le armi di "Volta di Vetro" saranno disponibili per la forgiatura (una volta sbloccato il modello) e presenteranno nuove caratteristiche.Star Wars Trailerhttps://youtu.be/vUW0Euuc9qU

L'atto I di Destiny 2: Eresia include vari accessori e set di decori a tema Star Wars, disponibili già da oggi. Ogni classe può adottare un look ispirato agli assaltatori e alle guardie reali dell'Impero Galattico: i cacciatori, il set del Ranger in incognito; gli stregoni, il set della Protezione reale; i titani, il set del Gendarme folgorante. La collezione di antichità della Guerra Interstellare, invece, comprende l'Involucro MN-2, il Prototipo Avanzato di Ipernave e il Velocisalto di Repulsoelevazione.

Infine, l'Everversum offre ai guardiani mosse finali ed emote per conquistare la galassia in nome dell'Impero Galattico.Venerdì 7 febbraio sarà lanciata la segreta "Dottrina dilaniata" insieme alla relativa gara della segreta, per cui le squadre saranno invitate a completare l'attività in modalità Contesa entro 48 ore dal lancio. La squadra che per prima supererà la segreta vincerà un trofeo personalizzato, mentre chiunque riuscirà a completare l'attività in modalità Contesa otterrà l'arma esotica e un emblema speciale. La modalità normale sarà sbloccata per l'intera community non appena la segreta risulterà completata per la prima volta.

Portando a termine la segreta entro le 18:59 italiane del 6 maggio 2025, si sbloccherà l'acquisto delle Ricompense di Bungie associate a "Dottrina dilaniata", ossia la maglietta, la spilla e il braccialetto della segreta. I guardiani che riuscissero a completare il titolo Penetrante entro le 18:59 italiane del 6 maggio 2025, sbloccheranno invece tramite le Ricompense di Bungie l'acquisto della spilla del titolo di "Dottrina dilaniata". Sempre tramite il programma Ricompense di Bungie, sarà possibile acquistare la spilla del nuovo titolo Ereticità, per cui è richiesto di completare tale titolo entro le 18:59 italiane del 6 maggio 2025.

Per chi poi volesse arricchire ulteriormente la propria collezione, l'emblema "Punto dritto, rovescio e… tutto disfatto" è offerto in omaggio con qualsiasi acquisto effettuato nel Bungie Store durante Eresia.

