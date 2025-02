DLSS migliora le prestazioni di moltissimi titoli

DLSS migliora le prestazioni in Kingdom Come: Deliverance II, Final Fantasy VII Rebirth, e in altri titoli!

La scorsa settimana abbiamo lanciato DLSS 4, introducendo la tecnologia Multi Frame Generation per le schede grafiche e i laptop della serie GeForce RTX 50. Questa innovazione è ora disponibile in oltre 75 giochi e applicazioni. Inoltre, grazie ai nuovi override della NVIDIA App, è possibile ottimizzare ulteriormente l’esperienza abilitando DLSS 4 with Multi Frame Generation sfruttando modelli AI migliorati per i titoli compatibili.

La suite completa di aggiornamenti DLSS 4, inclusa la tecnologia Multi Frame Generation, è già disponibile per Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy, mentre Star Wars™ Outlaws riceverà presto il supporto. Sono stati inoltre annunciati altri sei titoli che integreranno il supporto DLSS: Kingdom Come: Deliverance II, The First Berserker: Khazan, NINJA GAIDEN 2 Black, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, Final Fantasy VII Rebirth e Level Zero: Extraction.

Di seguito potete dare un’occhiata a nuovi giochi e vedere come le nostre tecnologie RTX stiano garantendo l'esperienza PC definitiva per i giocatori GeForce RTX. Non perdetevi i grafici delle prestazioni per ciascun titolo presentati in questa news:

The First Berserker: Khazan : The First Berserker: Khazan di NEXON e Neople è un action RPG hardcore single-player, tratto dal vasto universo di Dungeon & Fighter (DNF), che sta per arrivare a milioni di giocatori in tutto il mondo. Prima del suo rilascio il 27 di marzo , i giocatori possono già scaricare una demo dei primi due livelli su Steam, con la possibilità di trasferire i progressi alla versione completa al momento del rilascio. Nella Demo, tutti i giocatori GeForce RTX possono attivare il DLSS Super Resolution, accelerando i frame rate, e NVIDIA Reflex, riducendo la latenza del PC e renderele battaglie ancora più reattive. Per chi dispone di risorse di sistema sufficienti, è possibile attivare DLAA per massimizzare la qualità visiva. Utilizzando i nuovi ovveride DLSS 4 da NVIDIA App , è possibile aggiornare DLSS Super Resolution alla nuova versione del modello AI transformer migliorando ulteriormente la qualità dell’immagine e attivare il DLSS Multi Frame Generation, generando fino a tre frame aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato, per una velocità ancora maggiore. Per maggiori dettagli su come configurare queste opzioni, cliccate qui.

: pubblicato da PLAION, il seguito di Kingdom Come: Deliverance riprende la narrazione lasciata in sospeso, mettendo i giocatori nei panni di Henry, il coraggioso figlio di un fabbro, coinvolto in una drammatica storia di vendetta, tradimenti e crescita personale. I giocatori GeForce RTX possono attivare DLSS Super Resolution per migliorare il frame rate e godersi un'immersiva esperienza nel ricco open-world del XV secolo. Grazie ai nuovi override di NVIDIA App, è possibile aggiornare DLSS Super Resolution al modello AI transformer DLSS 4 per una qualità dell'immagine ancora superiore e abilitare DLAA. Per maggiori dettagli, cliccate qui. Level Zero: Extraction: sviluppato da Doghowl Games e tinyBuild, questo shooter horror multiplayr combina l'adrenalina dei survival horror asimmetrici con la strategia degli extraction shooters. Nei panni di mercenari d'élite di una PMC, i giocatori affrontano pericolose missioni per recuperare bottini preziosi, sfidando sia altri giocatori che insidie PvE imprevedibili. Uscito dall'Early Access, il titolo consente agli utenti GeForce RTX di migliorare le prestazioni grazie a DLSS Super Resolution e DLSS Frame Generation.

