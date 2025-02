Wave Link 2.0: Dai forma alla tua voce, governa il tuo audio

Elgato è orgogliosa di presentare Wave Link 2.0, l'ultima evoluzione del suo potente software di gestione audio, che introduce nuove incredibili funzionalità e importanti miglioramenti della qualità della vita. I punti salienti sono il Voice Focus, uno strumento integrato che garantisce una voce nitida in qualsiasi spazio, e il One-Click Audio Routing per una facile configurazione e personalizzazione. Nel complesso, Wave Link 2.0 ridefinisce la gestione dell'audio affrontando diverse sfide universali che i creators e i professionisti del digitale devono affrontare.

Porta il parlato in primo piano Voice Focus, uno strumento sviluppato in collaborazione con ai|coustics, offre miglioramenti vocali all'avanguardia agli utenti dei microfoni e delle interfacce audio Elgato Wave. Sfruttando l'avanzata tecnologia di machine learning di ai|coustics, lo strumento rimuove i rumori indesiderati, il riverbero della stanza e l'eco, isolando la voce dell'utente ed elevandola a standard di qualità professionale. Progettato per gli utenti che non hanno le conoscenze o la pazienza per configurare gli effetti audio, Voice Focus offre risultati di livello professionale in pochi secondi. Che si tratti di streaming, podcasting o riunioni, tutti suoneranno in modo professionale, anche in spazi con un'acustica non ottimale.

Routing semplificato La rinnovata configurazione del routing dell'app Wave Link rende la gestione di più canali un gioco da ragazzi. La funzione One-Click Audio Routing permette agli utenti di assegnare istantaneamente le app ai canali, semplificando la configurazione e mantenendo la flessibilità. Per una migliore organizzazione, il raggruppamento delle app raggruppa più applicazioni sotto un unico canale di ingresso, mentre la ridenominazione dei canali di ingresso consente agli utenti di personalizzare i nomi dei canali per una maggiore chiarezza. L'occultamento dei canali mantiene pulita l'interfaccia eliminando gli ingressi inutilizzati. Insieme, questi miglioramenti snelliscono i flussi di lavoro, consentendo agli utenti di concentrarsi sui contenuti piuttosto che sulla risoluzione dei problemi di configurazione.

Effetti semplificati Allo stesso tempo, Wave Link offre effetti audio di livello professionale che consentono ai creators e ai professionisti di ottenere una qualità audio eccezionale. Gli effetti Elgato come Compressore, De-Esser, Equalizzatore e ReverbFX consentono una precisa messa a punto senza problemi, mentre il supporto per i plugin VST2, VST3 e AU di terze parti apre ampie possibilità di personalizzazione sonora. Gli utenti possono anche esplorare Elgato Marketplace, il posto ideale per i creators che vogliono migliorare i propri contenuti. Con una libreria in continua crescita di risorse digitali realizzate da Elgato e da una comunità di collaboratori in continua espansione, offre una moltitudine di strumenti e preset realizzati dai migliori creators come EposVox e Harris Heller. Una volta che gli utenti hanno scaricato e regolato i loro effetti in Wave Link, uno strumento di controllo del suono integrato consente loro di visualizzare in anteprima le impostazioni e di apportare le modifiche dell'ultimo minuto per assicurarsi che l'audio sia perfetto prima di andare in diretta o di partecipare a una riunione. Il vantaggio di Stream Deck Essendo parte dell'ecosistema Elgato, l'integrazione con Stream Deck è perfetta e porta il controllo a un livello superiore. Con un solo clic, gli utenti possono esportare le impostazioni di Wave Link in Stream Deck e i loro controlli audio popoleranno automaticamente la sua interfaccia per assomigliare a quella di un mixer hardware, eliminando la necessità di navigare nel software durante i momenti critici e mantenendo l'attenzione degli utenti dove conta di più: il loro messaggio e il loro pubblico.

“Il nostro obiettivo con Wave Link 2.0 è stato quello di introdurre miglioramenti significativi nell'esperienza d'uso di un software audio già potente”, ha dichiarato Julian Fest, Direttore Generale di Elgato. “Abbiamo quindi cercato di semplificare il controllo del suono professionale, rendendo le funzioni avanzate molto più facili da usare. Questo aggiornamento non si limita ad aggiungere funzionalità, ma trasforma il modo in cui gli utenti interagiscono con l'audio e dà a tutti i mezzi per suonare alla grande.”Con Wave Link 2.0, la gestione dell'audio non è mai stata così semplice. Sia che i principianti abbiano bisogno di un modo semplice per ottenere un suono professionale, sia che i professionisti vogliano perfezionare ogni dettaglio della loro configurazione audio, Wave Link 2.0 offre la flessibilità necessaria per farlo con facilità. Più potenza, meno fatica: questo aggiornamento rende l'audio professionale accessibile a chiunque.

