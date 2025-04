Gigi Proietti, Loretta Goggi : orfana del tuo amore, del tuo affetto, della tua straripante bravura

Home » Social News » Gigi Proietti, Loretta Goggi : orfana del tuo amore, del tuo affetto, della tua straripante bravura

Dal pestifero Titti all?indomabile Gatto Silvestro: se ? vero che mi hai definito uno Stradivari, ? altrettanto vero che tu sei stato e rimarrai per sempre il ?Cannone? di Guarneri del Ges? di Paganini e Paganini stesso messi insieme! Mi lasci insieme a Sagitta, Carlotta, Susanna, ai tuoi amici e al tuo sconfinato pubblico, orfana del tuo amore, del tuo affetto, della tua straripante? bravura.? Grande in tutto, Gigi caro, anche nell?insegnare, nel trasmettere, senza avarizia alcuna,? ai tuoi allievi, oggi affermati numeri uno, impostazione, dizione, tecnica e segreti della tua arte. Mi hai riportato a recitare, volendomi accanto a te, in teatro, nel 1981, condividendo per la prima volta il palcoscenico con qualcuno. Noi due (tu anche? meraviglioso regista!), da soli, in ?Stanno suonando la nostra canzone?, un successo da brivido per me che venivo da Sanremo, che avevo rifiutato, per lavorare con te, il mio secondo Fantastico...? quanto ti devo anche per questo!

Ora non mi resta che unirmi, nello sconcerto di saperti nato al cielo, a tutte le voci del mondo dello spettacolo e al tuo pubblico sterminato? nel gridare a squarciagola perch? ti arrivi fin lass?: GRAZIE, GIGIIIII!!!!

Loretta Goggi (Roma, 29 settembre 1950) ? una cantante, attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva, showgirl, imitatrice e scrittrice italiana.

Gigi Proietti, Renzo Arbore : ? stato il pi? eclettico artista della sua generazione

Ci sono dei personaggi che non sono dei semplici attori o intrattenitori o registi o cantanti o umoristi, ma sono degli autentici pilastri dello spettacolo.

GIGI PROIETTI: IL RICORDO DI VINCENZO SALEMME

Caro Gigi, ti scrivo qualche riga quando ancora non so se sar? consentito venire a darti l?ultimo saluto.

Peppino Di Capri ricorda Gigi Proietti : Canter? la nostra canzone da solo

Peppino di Capri ricorda la sua amicizia con Gigi Proietti e quando portarono sul palco dell'Ariston "Ma che ne sai? nel 1995.