Sparatoria in una scuola svedese: cinque feriti a Örebro

Oggi, 4 febbraio 2025, una sparatoria ha colpito il Campus Risbergska di Örebro, situato a circa 200 km a ovest di Stoccolma. Cinque persone sono state ferite; al momento, la gravità delle loro condizioni non è stata resa nota. Le autorità hanno invitato i residenti a evitare l'area interessata.

La polizia sta trattando l'incidente come tentato omicidio, incendio doloso e reato aggravato con armi. Sul posto sono intervenuti numerosi agenti, ambulanze e servizi di soccorso. Secondo quanto riportato, l'autore dell'attacco si sarebbe tolto la vita.

Il ministro della Giustizia svedese, Gunnar Strömmer, ha dichiarato: "Le informazioni sugli atti di violenza a Örebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l'operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e sta seguendo da vicino gli sviluppi".

Un testimone, Andreas Sundling, 28 anni, ha raccontato di aver udito diversi colpi e di aver visto molto sangue. Ha riferito che la scuola è piena di poliziotti e che lui e altri si trovano in un'aula in attesa di essere evacuati, seguendo le indicazioni ricevute.

