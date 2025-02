Nuovo trattamento enzimatico per combattere la cellulite senza controindicazioni

Un innovativo trattamento estetico, la mesoterapia enzimatica, offre una soluzione naturale ed efficace per contrastare la cellulite, ridurre le adiposità localizzate e migliorare la lassità cutanea. Questo approccio non invasivo è indicato per aree come addome, interno coscia, ginocchia e doppio mento.

La mesoterapia enzimatica utilizza una combinazione di tre enzimi specifici: collagenasi, lipasi e ialuronidasi. La collagenasi rompe i setti fibrotici responsabili dell'aspetto a buccia d'arancia tipico della cellulite; la lipasi facilita la riduzione delle cellule adipose, risultando efficace nel trattamento delle adiposità localizzate; l'ialuronidasi contribuisce al drenaggio dei liquidi in eccesso, contrastando la ritenzione idrica.

Il trattamento prevede l'iniezione di questo cocktail enzimatico nelle aree da rimodellare attraverso microiniezioni nello strato superficiale della pelle, una tecnica nota come mesoterapia. Gli enzimi utilizzati sono proteine presenti naturalmente nel nostro organismo che favoriscono e accelerano le reazioni chimiche.

Secondo la dottoressa Patrizia Gilardino, chirurgo estetico e membro della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE), "in modo sicuro, con poche sedute e senza controindicazioni, è possibile combattere gli inestetismi su tutti i fronti grazie a questa combinazione di enzimi specifici".

Le principali indicazioni del trattamento includono la cellulite e il rilassamento cutaneo associato a depositi adiposi in aree come addome, interno coscia, ginocchia e doppio mento. Sono generalmente sufficienti due o tre sedute, distanziate di almeno 20 giorni l'una dall'altra, con risultati visibili già dopo un mese.

La mesoterapia enzimatica è indolore e apprezzata da chi conduce una vita attiva, poiché riduce al minimo la possibilità di arrossamenti o ematomi e non comporta controindicazioni all'esposizione solare, fatta eccezione per la necessità di attendere la risoluzione di eventuali lividi. Dopo il trattamento, è possibile riprendere rapidamente le normali attività quotidiane, evitando solo temperature elevate e attività fisica intensa nei giorni immediatamente successivi.