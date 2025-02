Juliette Binoche nominata Presidente della Giuria del Festival di Cannes 2025

L'attrice francese Juliette Binoche è stata nominata Presidente della Giuria del 78º Festival di Cannes, che si terrà dal 13 al 24 maggio 2025. Con una carriera di circa 70 film, Binoche ha ottenuto riconoscimenti nei principali festival cinematografici europei, tra cui Cannes, Venezia e Berlino. Nel 2010, ha vinto il premio per la Miglior Attrice a Cannes per "Copia Conforme" di Abbas Kiarostami.

La sua prima apparizione a Cannes risale al 1985 con "Rendez-vous" di André Téchiné. Riflettendo su quell'esperienza, Binoche ha dichiarato: "Nel 1985, ho salito i gradini per la prima volta con l'entusiasmo e l'incertezza di una giovane attrice. Non avrei mai immaginato di tornare 40 anni dopo nel ruolo onorario di Presidente della Giuria. Apprezzo il privilegio, la responsabilità e l'assoluto bisogno di umiltà".

Binoche succede alla regista americana Greta Gerwig, segnando la seconda volta nella storia del Festival in cui la presidenza passa da una donna a un'altra. Il precedente risale al 1965, quando Olivia de Havilland fu seguita da Sophia Loren nel 1966.

Il 78º Festival di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio 2025.

