Cannes 2024: Greta Gerwig, la Visionaria Presidentessa della Giuria

Greta Gerwig, la rinomata regista, sceneggiatrice e attrice statunitense, si appresta a presiedere la giuria del prestigioso Festival di Cannes nel periodo dal 14 al 25 maggio 2024. Questo prestigioso incarico giunge in un anno eccezionale per Gerwig, che ha infranto ogni record con il suo ultimo capolavoro, "Barbie," da lei diretto e sceneggiato.

In merito alla sua nomina, Greta ha condiviso con entusiasmo: "Il cinema è la mia passione, dalla creazione al godimento sul grande schermo, e Cannes rappresenta l'apice del linguaggio universale cinematografico. Essere la Presidentessa della giuria è un onore incredibile. Non vedo l'ora di immergermi nei viaggi cinematografici che ci attendono, seduta in un teatro buio tra sconosciuti, esperienza che amo profondamente."

Il percorso artistico di Greta Gerwig ha visto la sua evoluzione da attrice a sceneggiatrice e, infine, a regista. Ha co-scritto e co-diretto film come "Hannah Takes the Stairs" (2007) e "Nights and Weekends" (2008), per poi distinguersi con opere personali come "Frances Ha" (2012), "Mistress America" (2015), e, naturalmente, l'acclamato "Barbie" in collaborazione con Noah Baumbach.

Il suo debutto da regista, "Lady Bird" (2017), ha ottenuto ben 5 candidature agli Academy Awards, inclusa quella per la miglior regia, grazie al suo ritratto toccante e malinconico degli alti e bassi dell'adolescenza. Per il suo secondo film, Gerwig ha affrontato il classico della letteratura americana "Piccole Donne," reinterpretandolo per esaminare l'emancipazione delle protagoniste femminili in un mondo dominato dagli uomini.

Nel luglio 2023, il fenomeno culturale "Barbie" ha consolidato il successo di Greta Gerwig come la regista donna più redditizia della storia.

Con la sua nomina a presidente della giuria a Cannes, Greta, a soli 40 anni, stabilisce un primato come la persona più giovane ad assumere questo ruolo dai tempi di Sophia Loren nel 1966. È la prima regista americana a ricoprire tale incarico, il secondo in assoluto per una donna, dopo Jane Campion nel 2014, e la seconda donna americana dopo Olivia de Haviland nel 1965.

Iris Knobloch, presidente del Festival, e Thierry Frémaux, delegato generale, hanno dichiarato: "La scelta di Greta Gerwig è un omaggio al rinnovamento del cinema mondiale, un riflesso dei valori di intelligenza e umanesimo che lei incarna con audacia. Cannes, sempre avanguardia e cassa di risonanza, accoglie con entusiasmo questa figura emblematica di un'epoca che abbatte le barriere e sfida i generi."

