Agrigento, Eroe nel rogo: salva la famiglia, muore a Caltabellotta

Tragedia a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, dove oggi, 3 febbraio 2025, un incendio ha causato la morte di Salvatore Benfari, 47 anni.

Le fiamme sono divampate intorno alle 16 in una palazzina su via Roma. Al momento dell'incendio, Benfari si trovava in cantina con il padre. Udendo le grida delle figlie di 8 e 12 anni, l'uomo è corso insieme al padre per salvarle, riuscendo a mettere in salvo anche l'anziana madre. Purtroppo a causa del fumo inalato o di un possibile malore, Benfari non è riuscito a uscire dall'abitazione ed è deceduto.

La madre ha riportato ustioni gravi ed è stata trasportata all'ospedale di Sciacca, per poi essere trasferita in elisoccorso a Palermo. Le due bambine sono rimaste illese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando sulle cause dell'incendio.

