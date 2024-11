Esplosione in un appartamento a Trinitapoli: muore un 57enne, salva la moglie

Questa mattina, intorno alle 7:00, un uomo di 57 anni ha perso la vita a seguito di un'esplosione avvenuta nel suo appartamento a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas in cucina, verificatasi subito dopo il risveglio dell'uomo. La moglie, presente in casa al momento dell'incidente, è rimasta illesa.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul luogo, hanno dichiarato l'edificio agibile, ad eccezione dell'appartamento interessato dall'esplosione. Di conseguenza, gli altri inquilini hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni. I carabinieri stanno conducendo indagini per determinare le esatte cause dell'accaduto.

Questo tragico evento si inserisce in una serie di incidenti simili verificatisi recentemente in Italia. Lo scorso 22 settembre, a Saviano, in provincia di Napoli, un'esplosione dovuta a una probabile fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina, causando la morte di due bambini, della madre e della nonna.In un altro episodio, avvenuto il 31 agosto a Napoli, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina nel quartiere Forcella, con tre persone estratte vive dalle macerie.