Chiara Ferragni: Era giusto chiarire

Chiara Ferragni, intervistata da Pomeriggio Cinque, ha affrontato le recenti polemiche riguardanti l'ex marito Fedez e le accuse di tradimento. Ha dichiarato: "Ogni tanto è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro". Ha sottolineato di non avere alcun ruolo nelle informazioni emerse recentemente e di aver cercato di mantenere la privacy, nonostante la natura pubblica di molte parti della sua vita.

Ferragni ha spiegato che, nell'ultimo anno, ha scelto di non rispondere alle voci, cercando di mantenere un atteggiamento superiore, ma ora ritiene sia giusto difendersi e far emergere la verità.

Ha espresso preoccupazione per l'impatto che queste vicende potrebbero avere sui suoi figli, motivo per cui spesso ha preferito rimanere in silenzio. Riguardo al periodo difficile che sta attraversando, ha affermato: "Ne ho avuti migliori. Questo anno è stato un po' devastante in tutto ma ormai ci siamo abituati a questi up and down completi".

In merito ai problemi giudiziari legati al cosiddetto "Pandoro Gate", con il rinvio a giudizio fissato per il 23 settembre 2025, Ferragni si è detta sorpresa ma fiduciosa nella propria innocenza: "Non me lo aspettavo però va bene, io sono sicura di essere proprio al 100% innocente e lo proverò. Su questo non ho dubbi". Ha ricordato di aver già speso "3,4 milioni tra multe e beneficenza" legate a questo caso e di aver fatto tutto il possibile per dimostrare la sua innocenza, ribadendo la determinazione a farlo in tutti i modi.

