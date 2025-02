Sanremo 2025: la foto dei cantanti e il mistero delle dita 'in più' di Clara

La recente copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata al Festival di Sanremo 2025 ha suscitato curiosità tra gli utenti dei social media. Nell'immagine, che ritrae i 29 artisti in gara, la cantante Clara, in competizione con il brano "Febbre", appare seduta tra Tony Effe e Massimo Ranieri. Alcuni osservatori hanno notato un dettaglio insolito: la mano sinistra di Clara sembra avere sei dita.

La stessa Clara ha reagito con ironia, condividendo la foto e commentando: "Raga giuro: ho cinque dita! Ma adorerei comunque".

Per chiarire l'equivoco, Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato un post su Instagram affermando: "Clara, ti volevamo rassicurare, nella copertina non ti abbiamo aggiunto neanche un dito! Scorrete la gallery per verificare da vicino che le dita sono sempre state cinque". L'apparente anomalia è stata attribuita a un effetto ottico causato dall'arricciatura del vestito della cantante.

Un caso simile ha coinvolto Elodie, presente nella stessa copertina accanto al conduttore Carlo Conti. In alcune versioni dell'immagine circolate online, la cantante appare con sette dita nella mano sinistra, risultato di fotomontaggi realizzati dagli utenti.

I dettagli apparentemente insignificanti possono catturare l'attenzione del pubblico, soprattutto in prossimità di eventi mediatici di grande rilievo come il Festival di Sanremo.

