Il conte di Montecristo: anticipazioni sull'epilogo della serie-evento su Rai 1

Stasera, lunedì 3 febbraio 2025, alle 21:20 su Rai 1, andrà in onda la quarta e ultima puntata de "Il conte di Montecristo", la serie-evento diretta da Bille August e ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas. La serie, con protagonista Sam Claflin nel ruolo di Edmond Dantès, narra la sua vendetta contro coloro che gli hanno sottratto vent'anni di vita e il suo grande amore.

In questo episodio finale, Gaston, figlio illegittimo di Villefort, è diventato un ladro. Rintracciato da Edmond, ruba del denaro a Caderousse e, durante la fuga, uccide un poliziotto, venendo successivamente arrestato. Nel frattempo, Danglars scopre il tradimento di Fernand ai danni di Ali Pascha in Algeria e lo rende pubblico attraverso la stampa. Fernand è chiamato a riferire in Parlamento, dove Haydée testimonia contro di lui.

Albert, furioso per l'offesa subita dal padre, sfida il conte di Montecristo a duello. Mercedes implora Edmond di risparmiare la vita del figlio; lui accetta, disposto a sacrificarsi per lei. Tuttavia, Mercedes rivela la verità ad Albert, che decide di ritirare la sfida. Fernand, sopraffatto dalla vergogna e dalla scoperta dell'identità del conte, è distrutto.

Alla vigilia delle nozze, il conte Spada aiuta Eugenia a fuggire con la sua amata insegnante di canto, mentre la polizia si presenta a casa Danglars. Edmond rivela a Villefort che il veleno che ha ucciso la marchesa è stato sottratto dal suo laboratorio da Heloise. Di fronte alla possibilità di essere denunciata, Heloise compie un gesto estremo. Villefort, durante il processo contro Gaston, scopre che l'imputato è il figlio che anni prima aveva tentato di uccidere, e realizza fino a che punto la disperazione ha condotto Heloise.

Con la vendetta compiuta, Edmond è ora un uomo libero, sebbene segnato profondamente. La presenza di Mercedes al suo fianco a Marsiglia potrebbe rappresentare per lui l'inizio di una nuova vita.

Anticipazioni Grande Fratello stasera 3 febbraio: eliminazione, sorprese e scontri nella Casa - Il "Grande Fratello" torna stasera, lunedì 3 febbraio 2025, su Canale 5 alle 21:30, con Alfonso Signorini alla conduzione. La puntata prevede numerosi momenti salienti, tra cui una nuova eliminazione e sorprese per alcuni concorrenti.Eliminazione al televotoUno tra Emanuele Fiori, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Luca "Giglio" Giglioli e Zeudi Di Palma dovrà abbandonare la Casa.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni e ospiti della puntata del 2 febbraio 2025 - Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "Amici di Maria De Filippi". L'ospite musicale sarà Tancredi, ex allievo della ventesima edizione del talent show, che presenterà i suoi ultimi due singoli, "Standing Ovation" e "Belladamorire".

Che Tempo Che Fa del 2 febbraio: ospiti e anticipazioni - Questa sera, domenica 2 febbraio 2025, alle 19:30, andrà in onda una nuova puntata di "Che Tempo Che Fa" su NOVE e in streaming su discovery+. Il programma, condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ospiterà personalità di spicco del cinema, dello sport e della musica.