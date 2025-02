Roma, aggressione a minorenne con kippah: arrestato cittadino egiziano

Il 29 gennaio 2025, in via Nazionale a Roma, un ragazzo minorenne che indossava la kippah è stato aggredito mentre passeggiava con la madre. L'aggressore, un cittadino egiziano di 33 anni, senza fissa dimora e titolare di protezione internazionale in Italia, ha successivamente minacciato con una bottiglia di vetro una commerciante intervenuta in difesa del giovane. Le forze dell'ordine, allertate tramite il numero di emergenza 112, hanno rintracciato e arrestato l'uomo nelle vicinanze dell'accaduto. Le testimonianze delle vittime sono state confermate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite dagli investigatori. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentata deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso con l'uso di oggetti atti a offendere. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria competente. Attualmente, l'Ufficio immigrazione della Questura sta valutando la posizione dell'arrestato sul territorio nazionale, in collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Victor Nelsson alla Roma: chi è il difensore danese arriva dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto - La Roma ha ufficializzato l'acquisto del difensore danese Victor Nelsson dal Galatasaray. Il giocatore è arrivato a Roma questa mattina alle 10:00 CET con un volo da Istanbul e si sottoporrà alle visite mediche prima di unirsi alla squadra.Victor Nelsson, 26 anni, è un difensore centrale versatile, capace di giocare sia sul centrodestra che sul centrosinistra, e all'occorrenza anche come mediano.

Europa League: la Roma affronterà il Porto nei playoff - Il sorteggio dei playoff di Europa League, tenutosi oggi a Nyon, ha stabilito che la Roma sfiderà il Porto. La gara d'andata è fissata per il 13 febbraio all'Estádio do Dragão, mentre il ritorno si disputerà il 20 febbraio allo Stadio Olimpico.La Roma ha conquistato l'accesso ai playoff grazie alla vittoria nell'ultima giornata contro l'Eintracht Francoforte, piazzandosi al 15º posto nella classifica della fase campionato.

Europa League: Sorteggio Playoff, Orario, Diretta TV e possibili avversarie della Roma - Oggi, venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 13:00, si terrà a Nyon, Svizzera, il sorteggio dei playoff di Europa League. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato scopriranno le loro avversarie negli spareggi. La Roma, grazie alla vittoria nell'ultima partita contro l'Eintracht Francoforte, si è assicurata un posto nei playoff.