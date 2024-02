Aggressione e rapina a Pero, ragazzo egiziano legato e picchiato con un mattone per 190 euro

Un giovane di 20 anni, di cittadinanza egiziana, è stato vittima di una violenta aggressione e rapina all'interno di un residence in piazza Unità d'Italia a Pero, vicino Milano. L'episodio si è verificato mercoledì mattina, 28 febbraio, quando il ragazzo è stato immobilizzato con mani e piedi legati da una sciarpa, la bocca tappata con nastro adesivo e successivamente picchiato con un mattone. I responsabili dell'aggressione, due uomini egiziani di 25 e 23 anni che risiedevano nello stesso residence, hanno sottratto alla vittima 190 euro prima di essere arrestati dai carabinieri.

Gli ospiti della struttura hanno dato l'allarme poco dopo le 8 del mattino, avendo assistito all'aggressione su un ballatoio del residence. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto il mattone utilizzato per l'aggressione, macchiato di sangue. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sacco, dove è stata ricoverata.

I due aggressori sono stati arrestati con l'accusa di rapina. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e per comprendere se tra i tre coinvolti ci fossero pregresse conoscenze.