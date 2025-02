PRESENTATO BATTLEFIELD LABS

BATTLEFIELD LABS, IL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON LA COMMUNITY PIÙ AMBIZIOSO NELLA STORIA DELLA SERIE, PRESENTATO DA BATTLEFIELD STUDIOS

Battlefield Labs apre i battenti. Registratevi ora! Guardate il video dell'annuncio relativo a Battlefield Labs e Battlefield Studios QUI (https://www.youtube.com/watch?v=N861k8VBdSk).

Oggi, la serie di Battlefield famosa per il suo gameplay di prim'ordine e senza compromessi in stile All-out warfare da oltre due decenni ha annunciato il programma di test per la community più ambizioso nella storia della serie: Battlefield Labs. Il lavoro sul prossimo titolo di Battlefield sta entrando in una fase critica di sviluppo che trarrà vantaggio dalla collaborazione con la community come mai prima d'ora.

La prima fase di test di Battlefield Labs avrà inizio nelle prossime settimane, ma la registrazione per i giocatori è già disponibile all'indirizzo battlefield.com/labs. I test includeranno inizialmente una selezione di giocatori e i server di Europa e Nord America, per poi espandersi in futuro con altri giocatori e su altre regioni.

"Giocavo a Battlefield da molto tempo prima di entrare nel team", commenta Vince Zampella, capo di Respawn e responsabile gruppo di EA Studios Organization. "Questo gioco ha un enorme potenziale. Al fine di realizzarlo, e considerando che siamo in fase di pre-alpha, è il momento di testare tutte le esperienze che i nostri team stanno creando per l'uscita del gioco. Battlefield Labs permette ai nostri team di farlo."

I giocatori possono restare aggiornati sulle ultime informazioni relative al test pubblico tenendo d'occhio battlefield.com/labs. La nostra community riceverà aggiornamenti ufficiali dal team durante tutta la fase di test, perciò anche coloro che non sono stati selezionati per Battlefield Labs potranno comunque seguirci lungo il cammino. Tutti i feedback forniti durante i test di Battlefield Labs influenzeranno lo sviluppo del prossimo Battlefield e non solo.

Battlefield Labs gioca un ruolo significativo nello sviluppo in cui è impegnata la casa di produzione Battlefield Studios per la serie. Battlefield Studios comprende DICE, creatori della serie Battlefield; Ripple Effect, uno studio gestito da veterani del franchise che lavorano a un'esperienza tutta nuova per la serie; Motive, gli sviluppatori degli acclamati Star Wars Squadrons e Dead Space; e Criterion, nota per giochi di corse di altissimo livello e per aver collaborato a vari titoli della serie Battlefield.