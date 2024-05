Presentato l'evento Battlefield 2042: Attacco futuro

Oggi il team di Battlefield di EA ha presentato il nuovo evento a tema di Battlefield 2042 , Attacco futuro!

Attacco futuro fa parte della Stagione 7: Punto di svolta e sarà disponibile gratuitamente per tutti gli utenti dal 28 maggio al 10 giugno 2024.

Guarda il trailer di Attacco futuro QUI.

Questo evento a tempo limitato introduce una nuova alleanza legata al mondo del 2042 e una nuova modalità di gioco, Strike Team . La tua squadra ha ricevuto l'incarico di conquistare e proteggere le stazioni meteorologiche di Arkangel, assicurandosi di non farle cadere nelle mani della Coalizione.

La modalità offre scontri ravvicinati 4 vs 4 o 8 vs 8 incentrati su intense azioni di squadra, in cui la collaborazione e le capacità individuali sono necessarie per ottenere la vittoria con il tuo team.

Dai un'occhiata ai dettagli completi di Attacco futuro nel Briefing Battlefield di oggi, disponibile QUI.