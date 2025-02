Rigore Segnato ma Non Convalidato per Buco nella Rete in Puglia

Durante una partita di Prima Categoria pugliese tra Leuca e Ruffano, si è verificato un episodio singolare. All'86° minuto, con il Leuca in svantaggio per 2-0, è stato assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa. Il centravanti Matteo Luca ha calciato con precisione, infilando il pallone vicino al palo. Tuttavia, a causa di un buco nella rete, la sfera è uscita dalla porta, inducendo l'arbitro a credere che il tiro fosse terminato fuori. Di conseguenza, ha assegnato una rimessa dal fondo, nonostante le proteste dei giocatori del Leuca. Nonostante l'errore arbitrale, la partita si è conclusa con un pareggio.

Europa League: Dovbyk su rigore regala la vittoria alla Roma contro la Dinamo Kiev - Europa League: La Roma vince 1-0 contro la Dinamo Kiev grazie a un rigore trasformato da Artem Dovbyk al 23’. La partita, valida per la terza giornata della fase a gironi, si è disputata allo Stadio Olimpico di Roma, regalando ai giallorossi tre punti cruciali.

Spagna-Germania 2-1 - arbitro Taylor nega rigore: bis dopo Roma-Siviglia - In quel match, l'arbitro non ha concesso un penalty solare ai giallorossi. Come si fa a non dare un rigore così? Spettacolo - "Come si fa a non dare un rigore così?". La Spagna batte la Germania 2-1 ai supplementari e vola in semfinale a Euro 2024.

Scontro in diretta TV tra Cesari e Ordine sul rigore di Milan-Atalanta - Durante la trasmissione televisiva "Pressing" su Italia 1, si è verificato un acceso confronto tra l'ex arbitro Graziano Cesari e il giornalista Franco Ordine. La discussione è nata in seguito alla decisione dell'arbitro Daniele Orsato di assegnare un calcio di rigore all'Atalanta per un fallo di Olivier Giroud su Joakim Holm durante la partita di Serie A tra Milan e Atalanta.