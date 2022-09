Tragedia al Parco Piuma di Gorizia : muore un 17enne nell' Isonzo

Si è tuffato nelle acque dell'Isonzo per fare un bagno ma non è più riemerso E' accaduto a Gorizia. La vittima è un ragazzo di 17 anni il cui corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco tre ore dopo l'incidente. Il ragazzo voleva rinfrescarsi nelle acque del Parco Piuma di Gorizia ma per cause non ancora accertate non è più riemerso. Poco prima delle 17 le Fiamme Gialle con il supporto dei sommozzatori del Nucleo di Trieste hanno avviato le ricerche. Solo alle 20,00, però, il rinvenimento del corpo.

Altre News per: tragediaparcopiumagoriziamuore17ennenell