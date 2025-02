iRobot | Sconti di San Valentino

iRobot: più tempo per l’amore e meno per le pulizie

Basta discussioni sulle pulizie o turni da rispettare: con i robot aspirapolvere e lavapavimenti di iRobot la casa è sempre in ordine, permettendo di vivere ogni momento senza preoccupazioni.

Roomba Combo 2 Essential è il primo modello economico della serie a beneficiare della funzione di svuotamento automatica del contenitore della polvere utilizzando la stazione AutoEmpty, garantendo fino a due mesi di utilizzo senza interventi manuali. Con una potenza di aspirazione doppia rispetto al modello precedente e un paraurti migliorato per una navigazione più fluida, il robot può ricaricarsi autonomamente e riprendere la pulizia.

Facile da configurare e utilizzare, Roomba Combo 2 Essential pulisce con un sistema a 4 fasi che combina aspirazione e lavaggio, regolando potenza e quantità d'acqua in base alle esigenze. Può essere attivato con un pulsante, tramite app o comando vocale, navigando in modo preciso grazie ai suoi sensori intelligenti. La batteria dura fino a 120 minuti e, se necessario, il robot torna alla base per ricaricarsi e completare il lavoro. Dotato del sistema operativo iRobot OS, si adatta alle abitudini dell’utente, suggerendo momenti ottimali per la pulizia e attivandosi automaticamente quando la casa è vuota. I rapporti Clean Map® forniscono dettagli sulle aree pulite, garantendo un’esperienza di pulizia efficiente e senza stress.

Roomba Combo 10 Max ridefinisce la pulizia domestica grazie all’intelligenza artificiale avanzata e alla prima base multifunzione di iRobot, che riempie automaticamente il serbatoio dell’acqua, lava e asciuga il panno, svuota il raccogli polvere e si autopulisce, garantendo una manutenzione ridotta al minimo. Grazie alla potenza di aspirazione migliorata e al sistema di pulizia a 4 fasi, Roomba Combo 10 Max elimina sporco, peli e polvere da tappeti e pavimenti. La tecnologia Carpet Boost aumenta automaticamente la potenza sui tappeti, mentre SmartScrub offre un lavaggio più approfondito per rimuovere macchie ostinate. Inoltre, la funzione D.R.I. solleva il panno per proteggere i tappeti, garantendo una pulizia senza compromessi.

Grande attenzione anche sul fronte della navigazione dove PrecisionVision, in abbinamento al machine learning, scansiona la mappa di casa sette volte più velocemente ottimizzando i percorsi di pulizia, adattandosi così alle abitudini degli utenti. È compatibile con i principali assistenti vocali e presto sarà integrato con Matter e Apple HomeKit, garantendo un’esperienza smart home ancora più fluida.

Prezzi e disponibilità

Roomba Combo 2 Essential e Roomba Combo 10 Max sono disponibili all’acquisto su irobot.it e presso i migliori rivenditori italiani di prodotti iRobot ad un prezzo suggerito, rispettivamente, di 299 euro e di 1.499 euro. Roomba Combo 10 Max, sul sito ufficiale italiano di iRobot, è disponibile ad un prezzo scontato di 899 euro con uno strepitoso sconto del 60%.

La festa degli innamorati è il momento perfetto per celebrare l’amore in tutte le sue forme, compreso quello per la casa che spesso condividiamo con chi più amiamo. Quest’anno, invece di un regalo tradizionale, perché non scegliere qualcosa che renda la vita di coppia ancora più armoniosa e senza pensieri? Con i robot aspirapolvere di iRobot, azienda leader nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, la gestione della casa diventa più semplice, permettendo alle coppie di dedicare più tempo a quello che davvero conta e liberando spazio per momenti speciali da vivere insieme.

Tra le soluzioni più efficaci per gestire al meglio la ruotine quotidiana spiccano i recentissimi modelli Roomba Combo 2 Essential e Roomba Combo 10 Max, progettati sia per l’aspirazione sia per il lavaggio dei pavimenti.

