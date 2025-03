iRobot presenta la nuova collezione di robot pulisci-pavimenti Roomba

iRobot annuncia oggi una nuova serie di iRobot Roomba. Composta da robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1, la nuova gamma vanta funzionalità avanzate, come il sistema di compattazione della polvere e i panni di lavaggio a doppia rotazione, estensibili ed in grado di rimuovere efficacemente lo sporco più ostinato e nascosto.

I nuovi robot - caratterizzati da un design rinnovato ed esclusivo, da un insieme di tecnologie migliorate e dalla nuova app Roomba Home - oltre a offrire agli utenti un controllo molto più intuitivo, rappresentano la più ampia gamma di prodotti che l’azienda americana abbia mai presentato nei suoi 35 anni di storia.

«Il lancio di questi robot rappresenta molto più del costante progresso del nostro eccezionale team di ricerca e sviluppo.», ha affermato Gary Cohen, CEO di iRobot. «Vuole infatti riposizionare iRobot® nel ruolo di creatore di categorie e confermare la posizione di leadership stabilita dalla nostra azienda più di trent’anni fa. L’anno scorso abbiamo reinventato i nostri laboratori di ricerca e sviluppo; questi robot sono oggi il risultato della genialità dei nostri ingegneri e progettisti di livello mondiale».

È stata creata una gerarchia di modelli incentrata sul cliente finale, sulle sue specifiche esigenze e sulla sua capacità di spesa. I nuovi iRobot Roomba sono quindi la migliore scelta che si possa fare per ogni preferenza di pulizia.

Tutti i nuovi robot vantano una maggiore potenza di aspirazione, una navigazione migliorata e una mappatura rapida. Merito della tecnologia ClearView Lidar e, per alcuni modelli selezionati, della tecnologia PrecisionVision AI. Tutti i modelli sono inoltre in grado di riconoscere ed evitare tappeti e oggetti sparsi sul pavimento.

La gamma 2025, disponibile in Italia a partire dal 18 marzo e composta da robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1, include 4 modelli:

Roomba 105 Combo, disponibile anche con AutoEmpty™ Dock, ovvero con base di ricarica che svuota automaticamente il cassetto raccogli-sporco del robot; Roomba 205 DustCompactor Combo, in grado di rimuovere e compattare lo sporco al suo interno grazie all’innovativo sistema DustCompactor; Roomba Plus 405 Combo + Dock AutoWash che vanta un'aspirazione potente, una capacità di pulizia profonda e una base di ricarica che praticamente non necessita di manutenzione, svuotando automaticamente il cassetto raccogli-sporco del robot e auto-pulendosi una volta terminata la sessione di lavoro; Roomba Plus 505 Combo + Dock AutoWash, dotato della tecnologia PerfectEdge che consente al robot di raggiungere in profondità gli angoli, grazie ad uno dei due panni di lavaggio a doppia rotazione basculante che si allarga avvicinandosi al battiscopa, e di una dock multi-funzione che svuota automaticamente il cassetto raccogli-sporco del robot, si pulisce da sola una volta terminata la sessione di lavoro e lava e asciuga a caldo i panni usati per lavare.

Oltre alle nuove tecnologie, i nuovi robot si distinguono per colori, materiali e finiture moderne. Secondo Insun Hong, Direttore del Design Industriale di iRobot, «Il design dei nostri prodotti è studiato per piacere al primo sguardo. I nuovi robot Roomba si integreranno in modo armonioso con l’estetica e l’arredamento delle case di tutto il mondo».

Oltre ai nuovi prodotti, iRobot ha coniato il nuovo slogan “Roomba. Made for This”, e rinnovato anche il packaging con il nuovo stile grafico di Roomba. Le caratteristiche principali di ogni prodotto saranno posizionate in modo ben visibile sui pannelli anteriore e laterale delle confezioni, enfatizzando le capacità primarie che rendono speciale ogni modello. Il nuovo design premium semplificato, caratterizzato da una tonalità vivace di verde, migliorerà infine la visibilità dei robot nei vari punti vendita.

A partire dal 18 marzo 2025, i nuovi robot Roomba saranno disponibili in pre-ordine in Italia.

