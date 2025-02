Re Carlo e la Regina Camilla in Italia ad aprile per il 20º anniversario di matrimonio

Re Carlo e la Regina Camilla visiteranno l'Italia ad aprile 2025 per celebrare il loro 20º anniversario di matrimonio. Il viaggio, organizzato dal Foreign and Commonwealth Office britannico, durerà quattro giorni e mira a rafforzare le relazioni tra Regno Unito e Italia nel contesto post-Brexit.

Durante la visita, la coppia reale incontrerà Papa Francesco in Vaticano e visiterà la Cappella Sistina. Il 9 aprile, giorno del loro anniversario, Re Carlo e la Regina Camilla avranno una serie di impegni ufficiali, ma troveranno tempo per una celebrazione privata.

Questo sarà il primo incontro tra un monarca britannico e il Pontefice in oltre un decennio; l'ultima udienza risale al 2014, quando la Regina Elisabetta II incontrò Papa Francesco.

