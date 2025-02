Victor Nelsson alla Roma: chi è il difensore danese arriva dal Galatasaray in prestito con diritto di riscatto

La Roma ha ufficializzato l'acquisto del difensore danese Victor Nelsson dal Galatasaray. Il giocatore è arrivato a Roma questa mattina alle 10:00 CET con un volo da Istanbul e si sottoporrà alle visite mediche prima di unirsi alla squadra.

Victor Nelsson, 26 anni, è un difensore centrale versatile, capace di giocare sia sul centrodestra che sul centrosinistra, e all'occorrenza anche come mediano. Ha iniziato la sua carriera nel Nordsjaelland, per poi trasferirsi al Copenaghen nel 2019 per circa 4 milioni di euro. Nel 2021 è passato al Galatasaray per 7 milioni di euro, totalizzando 114 presenze e 4 gol con il club turco. Dal 2020 è membro della Nazionale danese, con 16 presenze all'attivo. In questa stagione, a causa di problemi con l'allenatore, ha disputato solo 18 partite in tutte le competizioni.

L'accordo prevede un prestito oneroso di circa 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il tecnico Claudio Ranieri accoglie così il rinforzo difensivo richiesto dopo la partenza di Mario Hermoso, trasferitosi al Bayer Leverkusen dopo soli sei mesi.

Victor Nelsson è pronto a portare la sua esperienza e versatilità alla difesa giallorossa, contribuendo agli obiettivi della Roma in Serie A e nelle competizioni europee.

Serie A, 23ª giornata: probabili formazioni e scelte a sorpresa per il big match Milan-Inter e Juventus-Empoli - La Serie A si prepara per la 23ª giornata, che inizierà venerdì 31 gennaio con l'anticipo tra Parma e Lecce. Sabato 1 febbraio, l'Atalanta ospiterà il Torino, mentre domenica 2 febbraio la Juventus, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica, affronterà l'Empoli all'Allianz Stadium.

Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere il big match di Serie A - Oggi, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 18:00, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il big match della 22ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, arriva a questa sfida da capolista, forte delle recenti vittorie contro l'Atalanta in campionato e lo Sturm Graz in Champions League.

Serie A, Calciomercato : Kolo Muani alla Juventus e le strategie delle big - La Serie A, dopo 21 giornate, presenta indicazioni chiare per i club impegnati nel mercato di gennaio, prorogato fino al 3 febbraio. Le squadre italiane si muovono per coprire partenze e infortuni, puntando a rafforzare le rose e raggiungere gli obiettivi stagionali.