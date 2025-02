Come il digitale può farti battere la concorrenza

Lo sviluppo continuo della tecnologia ha permesso a chiunque di poter promuovere i propri servizi e prodotti all’interno della grande vetrina che è Internet.

Nel corso degli ultimi anni, soprattutto nel periodo del Covid 19, sono tante le attività che sono approdate online, saturando in alcuni casi il mercato e aumentando il livello di concorrenza.

Questa situazione ha reso sempre più difficile imporsi sui competitor che operano nello stesso settore o che offrono prodotti molto simili ai clienti. La buona notizia, però, è che ci sono alcune semplici mosse che, se eseguite con costanza e professionalità, possono aumentare notevolmente le possibilità di emergere e distinguersi.

Di seguito, vediamo alcuni consigli su come sfruttare appieno le potenzialità del digitale per battere la concorrenza, indipendentemente dal tuo volume di affari e dalla grandezza della tua attività.

Sito personalizzato

La presenza online deve essere curata nei minimi particolari e niente può essere lasciato al caso. Per questo motivo, avere un sito personalizzato ti permette di distinguerti dai competitor e renderti unico.

Il sito, infatti, deve rappresentare alla perfezione la tua attività, descrivere i prodotti e i servizi che offri, trasmettere i tuoi valori e permettere agli utenti di avere un’esperienza ottimale.

In fase di progettazione, è necessario curare quindi ogni aspetto che influisce sull’aspetto finale, dalla scelta del layout a quello dei colori che rappresentano il tuo branding.

Conoscenza dei competitor

È difficile (se non impossibile) battere un avversario che non si conosce bene. Per ciò, buona parte del successo passa attraverso l’individuazione e lo studio dei tuoi competitor diretti.

Una volta individuati, è necessario vedere come si muovono e quali strategie mettono in campo per attirare nuovi clienti. La fase di studio è molto importante, in quanto conoscere questi elementi, ti permetterà di affrontarli e provare a sconfiggerli usando le loro stesse armi.

Chiediti, ad esempio, quale cifra di denaro investono per le strategie di web marketing più utili, quali strumenti utilizzano, quali rendono di più e quali, invece, portano a pochi risultati.

Quando avrai chiara la situazione relativa ai competitor, grazie anche all’aiuto di specialisti, saprai in che direzione muoverti e quali spazi (lasciati eventualmente vacanti) andare a occupare per portare dalla tua parte nuovi clienti.

Un aspetto che non va assolutamente sottovalutato è che stiamo parlando di studiare i competitor per prendere ispirazione da quello che fanno e non per copiare. Ricorda, infatti, che l’obiettivo principale è di differenziarti dalla concorrenza e non di diventare come loro.

Quando si copia il rischio è di essere visti come poco affidabili e seri con ripercussioni negative sulla brand awareness.

Non smettere mai di imparare

Riuscire a staccarsi dalla concorrenza, diventando magari uno dei leader del settore di competenza, è un percorso molto lungo che richiede sacrifici e impegno continuo. Può succedere, quindi, che quando ciò accade ci si senta “arrivati” e che si tenda quindi ad abbassare il livello di guardia e attenzione.

Purtroppo, però, il mondo del web non ammette pause ed esiste quindi la possibilità di essere superati in ogni momento da un competitor e di perdere quanto fatto e guadagnato fino a quel momento o, addirittura, che il mercato diventi saturo e si debbano esplorare mercati non sfruttati.

Ma non preoccuparti… La soluzione sta nella voglia di imparare, nel monitoraggio costante dei risultati della propria attività e nell’impegno quotidiano. A tutto ciò, va ovviamente aggiunto anche il controllo costante di come si comportano e di come cambiano le loro strategie i competitor che, come abbiamo visto, rappresentano fonte di ispirazione continua.

