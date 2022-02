Web Marketing: 7 Consigli Per Essere Presenti Online

7 modi per creare notorietà sul web per la tua azienda

Che tu abbia un'azienda da diversi anni o una startup appena arrivata sul mercato, è importante avere una buona presenza online per accrescerne la notorietà e aumentare la visibilità sul web. Sono disponibili diverse opzioni per fare ciò, tuttavia, sarà necessario fin dall'inizio seguire una strategia definendo gli obiettivi da raggiungere in base alle proprie esigenze. In questo mini-guida cercheremo di spiegare brevemente i diversi metodi per massimizzare la presenza della tua azienda sul web.



Sii presente sui social media



La concorrenza è agguerrita in rete e le aziende di tutte le dimensioni hanno una forte presenza sui social media. Per una presenza di successo non basta avere una pagina su questo o quel social network, devi anche saper gestire e animare regolarmente i tuoi account per rimanere in contatto con gli iscritti. I social media sono anche un buon modo per le startup di farsi conoscere a buon mercato o con un budget limitato.



Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Snapchat, la scelta è ampia quando si cerca un social per promuovere la propria Azienda, ma non si tratta nemmeno di creare un account su tutti i social possibili e immaginabili. L'ideale è scegliere le piattaforme in base al tuo campo e utilizzarle in modo rigoroso ed efficace.



È probabile che tu non abbia il tempo o personale qualificato per occuparti quotidianamente dei social media, di gestire le pubblicazioni oltre ad occuparti di tutte le strategie che riguardano il Web Marketing. In questo caso, società come elif.studio, che si occupano sia dell’advertising online, sia della gestione dei social networks potranno aiutarti a generare profitti, trovare nuovi clienti e poter crescere nel tempo.



Crea un sito web veloce



È importante avere un sito estetico e facilmente fruibile per massimizzare il traffico su Internet. Anche il tuo sito web dovrebbe essere veloce, perché se il sito si carica troppo lentamente, può spaventare l'utente. In media, il 25% delle persone lascia un sito a causa della lenta apertura delle pagine, che influenzerà la frequenza di rimbalzo. Inoltre, la velocità è un criterio importante per i motori di ricerca, se vogliamo che il nostro sito web sia ben referenziato.



Diversi hosting offrono soluzioni gratuite o a pagamento. Esiste quello che viene chiamato hosting condiviso, il cui costo varia tra5 e 10 euro al mese. In questo caso, più siti (che possono essere contati a centinaia) condivideranno le risorse dello stesso server, il che può rallentare il caricamento delle pagine. Se la velocità è un criterio essenziale per il sito web della tua attività, dovrai sicuramente optare per l'hosting VPS, dove il server è condiviso solo con pochi altri siti web. Come puoi immaginare, anche la velocità sul web ha un prezzo, conta e quindi spenderai di più al mese per questo tipo di hosting.



Per misurare le prestazioni del suo sito Web, sono disponibili diversi strumenti gratuiti. In questa categoria troviamo Gtmetrix, Google PageSpeed e Pingdom.



Concentrati sulla SEO off-site

Il SEO off-site è un modo per migliorare il posizionamento del tuo sito sui motori di ricerca. Viene fatto in diversi modi, incluso al link building. In questo caso si tratta di partnership con altri siti che faranno riferimento al sito web della tua azienda, i cosiddetti link in entrata (backlink). Questo scambio di buone pratiche è comune, ma fai attenzione quando scegli i siti che fanno riferimento alla tua piattaforma. La loro rilevanza sarà di grande importanza per i motori di ricerca come Google, che avranno un impatto sulla tua SEO.



Un'altra tecnica per aumentare i propri riferimenti off-site è essere presenti nei forum che corrispondono al proprio campo di attività. Mettendo a disposizione la tua esperienza in materia come rappresentante della tua PMI, ciò ti aiuterà ad aumentare la tua visibilità online.



Scommetti sulla strategia SEO organica

La referenziazione naturale o organica mira a ottimizzare l'indicizzazione e il posizionamento di un sito web in modo che appaia il più in alto possibile nei risultati di un motore di ricerca. Questo lavoro diventa essenziale quando sai che la maggior parte del traffico verso il tuo sito web proviene direttamente dai risultati naturali dei motori di ricerca come Google.

La referenziazione naturale dipende direttamente dagli sforzi compiuti nella SEO, da qui l'importanza di investire tempo nell'ottimizzazione dei contenuti online.

Imposta una strategia di referenziazione a pagamento

La referenziazione a pagamento, nota anche come Pay Per Click (PPC) o Search Engine Advertising (SEA), è un sistema pubblicitario online. Il più popolare è sicuramente Google Ads (Google Adwords) che garantisce una visibilità ottimale con gli utenti di Internet nel preciso momento in cui cercano su Google i prodotti o servizi che offri.



Questo strumento viene utilizzato per indirizzare il traffico verso un sito Web, in cambio di un pagamento ogni volta che un utente fa clic sull'annuncio che lo porta al tuo sito. Il prezzo di una ricerca a pagamento varia in base alle keywords. Si piò investire un certo budget all'inizio e poi modificare l'importo in qualsiasi momento in base all'evoluzione della tua campagna pubblicitaria.

Crea una newsletter

Se il contenuto del tuo sito web viene aggiornato spesso, sarebbe interessante creare una newsletter per portare gli utenti Internet a tornare regolarmente sul tuo sito web. Questo è un buon modo per aumentare il traffico verso il tuo sito e mantenere un contatto diretto con il tuo pubblico di destinazione.



MailChimp è una piattaforma di marketing che consente l'invio di e-mail automatizzate. Questo strumento è gratuito se hai meno di 2.000 persone nella tua lista e invii un massimo di 10.000 newsletter al mese. Oltre a ciò, l'abbonamento a MailChimp prevede diversi pacchetti a pagamento in base alle tue specifiche esigenze.

Per concludere

Il web è un banco di prova e il webmarketing offre l'opportunità di testare ogni idea, quello che non deve mancare è la creatività. I risultati possono essere estremamente positivi e migliorare la tua immagine in modo duraturo.



Usa tutti gli strumenti a tua disposizione, prova i nuovi media (video, podcast, ebook, ecc.) e guarda come reagiscono i tuoi clienti. Infrangi talvolta i codici inerenti al tuo settore di attività, susciterai necessariamente la curiosità delle persone e aumenterai la tua visibilità.



Affidati ai professionisti. Il marketing digitale non deve essere trascurato. Puoi avere il miglior prodotto del mondo, se nessuno ti trova, non lo venderai mai. Se non sei a tuo agio con le opportunità che ti abbiamo presentato, non esitare a rivolgerti a esperti di SEO, UX Design, scrittura di contenuti o per la creazione di annunci a pagamento.



