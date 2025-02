Fabrizio Corona: il figlio Thiago ricoverato per bronchiolite

Fabrizio Corona e la compagna Sara Barbieri hanno vissuto momenti di apprensione per la salute del loro figlio, Thiago, nato il 21 dicembre 2024. Il neonato è stato ricoverato in ospedale a causa di una bronchiolite, un'infezione virale che colpisce i neonati. Nonostante la preoccupazione iniziale, il piccolo sta reagendo positivamente alle cure. Sara Barbieri ha condiviso sui social una foto che ritrae Fabrizio Corona accanto al figlio, accompagnata dal messaggio: "Questo scricciolo ha avuto la sua prima bronchiolite, non c'è stata cosa peggiore di averlo visto stare male... Ma è un torello di 6 kg e sta reagendo bene. Sei il mio cuore baby Thiaghino speriamo di tornare presto a casa". Dalla foto condivisa, il piccolo Thiago appare sereno tra le braccia del padre. I genitori confidano in un rapido ritorno a casa.

