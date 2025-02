Giubileo della Salute a Massa: Prevenzione Cardiovascolare con il Dott. Maurizio Cecchini l'8 Febbraio

La Fondazione Opera Pia San Filippo Neri di Massa, con il sostegno della Regione Toscana, della Società della Salute e di numerose realtà locali, promuove il "Giubileo della Salute". Questa iniziativa mira a rendere l'accesso alle cure più vicino alle persone e alle comunità, sottolineando l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Un significativo riconoscimento è giunto dalla Regione Toscana, attraverso l'avvocato Giacomo Bugliani, Presidente della Prima Commissione del Consiglio Regionale, riguardo all'iniziativa interregionale "Pellegrini di Speranza". Promossa dalla Fondazione Opera Pia San Filippo Neri, presieduta da Fratel Alberto Castellani, questa serie di eventi gratuiti ha avuto un inizio promettente con visite ortopediche offerte dal dott. Giovanni Pesenti Barili, registrando una numerosa partecipazione.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 8 febbraio, dalle 9:00 alle 14:00, presso la Scuola Paritaria "San Filippo Neri" (conosciuta come "Fratelli delle Scuole Cristiane") in Viale Eugenio Chiesa, di fronte a Piazza Garibaldi. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 335 7298363 (mattina) e 329 0648388 (pomeriggio), o inviare una mail a [email protected]. Aggiornamenti sono disponibili sul sito www.operapiasanfilipponeri.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/operapiasanfilipponeri.

La Regione Toscana ha sottolineato il valore di questa iniziativa, evidenziando come essa coniughi assistenza sanitaria, solidarietà e partecipazione comunitaria. Il coinvolgimento di medici, infermieri e volontari dimostra l'importanza di unire le forze per rispondere ai bisogni di salute, soprattutto per chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà.

Durante l'evento dell'8 febbraio, grazie al supporto dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Apuane e dei volontari della Fondazione guidati da Fratel Alberto, saranno effettuati controlli come la misurazione della pressione arteriosa, peso, altezza, pulsossimetria, elettrocardiogramma, visita cardiologica ed ecografia dell'aorta addominale. Il tutto sarà condotto dal dott. Maurizio Cecchini, cardiologo dell'Università di Pisa e fondatore dell'Officina del Cuore a Pisa. Il dott. Cecchini è noto a livello nazionale per il suo impegno nella prevenzione cardiovascolare e nella diffusione delle tecniche di defibrillazione precoce.

Il dott. Luca Fialdini, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara, ha elogiato l'organizzazione della Fondazione, sottolineando l'importanza di giornate di prevenzione come queste per promuovere corretti stili di vita e offrire screening gratuiti alla cittadinanza.

Anche la sottosezione di Massa Carrara Pontremoli di UNITALSI e il Coordinamento Provinciale delle Misericordie di Massa Carrara, rappresentato da Fausto Casotti, hanno espresso il loro sostegno all'iniziativa, riconoscendo il suo valore nel fornire assistenza sanitaria gratuita a chi ne ha più bisogno.

La Fondazione Opera Pia San Filippo Neri invita tutti a partecipare a queste giornate di prevenzione, sottolineando che "più prevenzione significa più salute".

Massa, nave cargo Guang Rong si schianta contro il pontile: indagini in corso e rischio ambientale - Nella serata di martedì 28 gennaio 2025, la nave cargo cipriota Guang Rong, lunga oltre 100 metri, si è schiantata contro il pontile di Marina di Massa, causando il crollo parziale della struttura. L'equipaggio, composto da 13 persone di origine cinese, è stato tratto in salvo senza riportare ferite.

Israele, ordine di evacuazione di massa a Jenin: centinaia di palestinesi lasciano le abitazioni - Centinaia di palestinesi hanno abbandonato oggi, 23 gennaio, le proprie abitazioni nel campo profughi di Jenin, situato nel nord della Cisgiordania, a seguito di un ordine di evacuazione emesso dalle autorità israeliane. Il governatore di Jenin, Kamal Abu al-Rub, ha confermato all'Afp che l'esercito israeliano ha trasmesso l'ordine attraverso altoparlanti posizionati su droni e veicoli militari, inducendo centinaia di residenti a lasciare l'area.

Progetto giubilare Pellegrini di speranza: visite gratuite a Massa - Sabato 25 gennaio 2025, dalle 9:00 alle 14:00, prenderà il via a Massa il progetto "Pellegrini di speranza", iniziativa della Fondazione Opera Pia San Filippo Neri. L’evento si svolgerà presso la Scuola Paritaria San Filippo Neri, gestita dai Fratelli delle Scuole Cristiane, in Viale Eugenio Chiesa.