Autobomba in Siria: 15 lavoratori agricoli uccisi vicino a Manbij

Un'autobomba è esplosa oggi alla periferia di Manbij, nel nord-est della Siria, causando la morte di 15 persone, tra cui 14 donne e un uomo, tutti lavoratori agricoli diretti ai campi. Altre 15 donne sono rimaste ferite, alcune in condizioni critiche. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Sana, l'attacco è avvenuto su una strada all'ingresso della città, dove un veicolo carico di esplosivi è detonato al passaggio dell'autobus che trasportava i lavoratori.

L'area di Manbij è teatro di scontri tra fazioni filo-turche e forze curde, rendendo la situazione particolarmente instabile. Le autorità locali stanno indagando sull'accaduto per determinare le responsabilità dell'attentato.

