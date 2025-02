Marcell Jacobs quarto nei 60 metri al meeting indoor di Boston

Marcell Jacobs ha esordito nella stagione indoor 2025 partecipando al New Balance Grand Prix di Boston, terza tappa del Continental Indoor Tour Gold. Nella batteria di qualificazione dei 60 metri, l'atleta italiano ha registrato un tempo di 6"69, piazzandosi al terzo posto dietro agli statunitensi Trayvon Bromell e PJ Austin, entrambi con 6"63. Questo risultato non gli avrebbe garantito l'accesso diretto alla finale. Tuttavia, a causa dell'infortunio del nigeriano Udodi Onwuzurike, che aveva ottenuto un tempo di 6"66 nella seconda batteria, Jacobs è stato ripescato per la finale.

Nella finale, Jacobs ha migliorato la sua prestazione, chiudendo al quarto posto con un tempo di 6"63. La gara è stata vinta dallo statunitense Noah Lyles in 6"52, seguito dal bahamense Terrence Jones (6"57) e da PJ Austin (6"60).

Questo evento segna il ritorno di Jacobs alle competizioni indoor dopo quasi due anni. Il velocista azzurro, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, non gareggiava al coperto dal marzo 2023, quando conquistò l'argento agli Europei indoor di Istanbul con un tempo di 6"50. Il prossimo appuntamento per Jacobs è previsto per l'8 febbraio ai Millrose Games di New York, un'altra tappa del Continental Indoor Tour Gold.

L'obiettivo principale di Jacobs per la stagione indoor è rappresentato dai Campionati Europei, in programma ad Apeldoorn, Paesi Bassi, dal 6 al 9 marzo. Il velocista italiano mira a migliorare ulteriormente le sue prestazioni in vista di questo importante appuntamento.

