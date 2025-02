Arrestato a Lanzarote il presunto aggressore di Salvatore Sinagra

La Guardia Civil spagnola ha arrestato un uomo sospettato dell'aggressione a Salvatore Sinagra, trentenne originario di Favignana, attualmente ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Universitario Doctor Negrin di Gran Canaria. L'arresto è avvenuto ieri sera, intorno alle 23:00, a Lanzarote. Il sospettato è attualmente sottoposto a interrogatorio.

L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una nota località turistica dell'isola. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una discussione all'interno del locale, Sinagra sarebbe uscito per fumare ed è stato aggredito brutalmente da un giovane incontrato poco prima. Parte dell'episodio sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza esterne.

A seguito dell'aggressione, Sinagra ha subito gravi lesioni craniche ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere parte della calotta cranica e drenare emorragie interne. I medici non hanno ancora fornito informazioni precise sulle sue condizioni, ma esiste il rischio di conseguenze permanenti.

La famiglia di Sinagra, giunta a Gran Canaria per stargli accanto, ha espresso preoccupazione per la mancanza di dettagli sull'indagine. Il padre, Andrea Sinagra, ha dichiarato: "C'è stata una discussione, ma niente di grave, con un giovane. Così mi hanno detto gli amici di mio figlio. Andato in strada per fumare, uno dei giovani che aveva incontrato nel locale l'ha aggredito. Parte della scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere esterne".

Il viceconsolato italiano alle Canarie, rappresentato da Gianluca Cappelli Bigazzi, sta fornendo assistenza alla famiglia e ha dichiarato: "Siamo fiduciosi nel lavoro della Guardia Civil che sta svolgendo una solida attività investigativa sul caso e ha portato a sviluppi".

La comunità di Favignana si è stretta attorno alla famiglia Sinagra. Il sindaco, Francesco Forgione, ha affermato: "Quanto accaduto è un fatto gravissimo. Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili".

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte dell'aggressione e determinare eventuali responsabilità.

