Chi è Eleonora Giorgi: carriera, vita privata e la lotta contro il tumore al pancreas

Eleonora Giorgi, nata a Roma il 21 ottobre 1953 da una famiglia con origini inglesi e ungheresi, è un'attrice italiana di rilievo. Ha esordito nel 1972 come protagonista in "Storia di una monaca di clausura" e ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Nadia Vandelli in "Borotalco" accanto a Carlo Verdone, performance che le ha valso il David di Donatello e il Nastro d'argento come Migliore attrice protagonista.

Nel corso della sua carriera, Eleonora Giorgi ha interpretato ruoli sia in commedie sexy all'italiana che in film drammatici come "L'Agnese va a morire" e "Dimenticare Venezia". Negli anni '90 e 2000, si è dedicata al piccolo schermo partecipando a produzioni come "Morte di una strega", "Lo zio d'America" e "I Cesaroni". Nel 2003, ha debuttato come regista con "Uomini & donne, amori & bugie". Successivamente, è tornata a recitare in film come "My Father Jack" e "Attesa e cambiamenti" e ha partecipato a serie televisive come "Don Matteo".

La vita personale dell'attrice è stata segnata da eventi significativi. Nel 1974, il suo fidanzato Alessandro Momo morì in un incidente motociclistico, evento che influenzò profondamente la sua vita. Nel 1980, sposò Angelo Rizzoli, da cui ebbe il primo figlio, Andrea; la coppia divorziò nel 1984. Successivamente, conobbe Massimo Ciavarro sul set di "Sapore di Mare 2", con il quale ebbe il secondo figlio, Paolo; il matrimonio terminò dopo tre anni.

Nel dicembre 2023, Eleonora Giorgi ha rivelato di essere affetta da un tumore al pancreas, diagnosticato nel 2023. Nonostante la malattia, ha continuato a partecipare a programmi televisivi, condividendo la sua esperienza e mostrando grande forza e coraggio. Il figlio Andrea Rizzoli le ha dedicato un libro intitolato "Non ci sono buone notizie", in cui racconta l'anno più difficile vissuto dalla madre e dalla famiglia.

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, Eleonora Giorgi sarà ospite a "Verissimo", dove condividerà aggiornamenti sulla sua battaglia contro il tumore al pancreas. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, andrà in onda alle 16:00 su Canale 5.

