Chi è Eva Henger a Verissimo: dalla carriera nel cinema per adulti al grave incidente in Ungheria

Eva Henger sarà ospite oggi, domenica 2 febbraio 2025, a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La modella ungherese, nata a Gyor nel 1972, ha iniziato la sua carriera vincendo il concorso Miss Teen Ungheria nel 1989 e Miss Alpeadria nel 1990. Nel 1995 si è trasferita in Italia, dove ha conosciuto il regista Riccardo Schicchi, con il quale ha iniziato la sua carriera nel cinema per adulti.

Nel 2001, Eva ha debuttato in televisione accanto a Nina Moric nei programmi "Convenscion" e "Superconvenscion" su RaiDue, e successivamente ha partecipato a "Stracult" con Max Tortora e Max Giusti. Ha anche condotto "Paperissima Sprint" e ha partecipato come opinionista in vari programmi Mediaset, tra cui "Pomeriggio Cinque".

Nel 2017, ha partecipato alla tredicesima edizione de "L'Isola dei Famosi", dove è stata protagonista del cosiddetto "canna-gate", accusando il concorrente Francesco Monte di aver fumato marijuana sull'isola, episodio che ha avuto ampio risalto mediatico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1994 ha sposato Riccardo Schicchi, dal quale ha avuto due figli: Mercedesz e Riccardino. Dopo la separazione, senza divorziare legalmente, Schicchi è deceduto nel 2012 a causa di complicazioni legate al diabete di tipo 2. Nel 2013, Eva ha sposato il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, con cui ha una figlia, Jennifer, nata nel 2009.

Nel 2022, Eva Henger e il marito sono stati coinvolti in un grave incidente stradale in Ungheria, in cui hanno perso la vita due persone dell'altro veicolo coinvolto. Eva ha riportato gravi fratture che l'hanno costretta a un lungo periodo di riabilitazione.

Oltre a Eva Henger, la puntata odierna di Verissimo vedrà la partecipazione di altri ospiti, tra cui Eleonora Giorgi, che condividerà la sua esperienza nella lotta contro il tumore al pancreas, e Manuela Arcuri, presente insieme al figlio Mattia.

