Milano: bambina di 11 anni in condizioni critiche dopo essere rimasta sott'acqua in piscina

Una bambina di 11 anni è in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto ieri, 17 giugno 2024, presso il parco acquatico Aquaneva di Inzago, vicino Milano. La piccola, originaria di Caravaggio (Bergamo), si trovava in gita con il gruppo dell'oratorio San Luigi quando è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina profonda 1,60 metri. Secondo le testimonianze, potrebbe essere stata coinvolta in un gioco in cui le bambine si sfidavano a chi riusciva a restare più tempo in apnea.

La tragedia si è consumata intorno alle 10 del mattino, quando circa 200 bambini e ragazzi, accompagnati dagli animatori e dal vicario don Andrea Piana, stavano trascorrendo una giornata di svago al parco acquatico. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina e alcune amiche avrebbero iniziato una sfida a trattenere il respiro sott'acqua nella vasca centrale dell'impianto. Quando le altre bambine sono riemerse, si sono accorte che la loro amica era rimasta sul fondo della piscina, già priva di conoscenza.

Immediatamente soccorsa dagli assistenti bagnanti e dal personale del parco, la bambina è stata trovata in arresto cardiocircolatorio. È stata eseguita una rianimazione sul posto, e successivamente è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, dove le sue condizioni restano critiche. La famiglia è stata informata tempestivamente e si trova ora al suo fianco in ospedale.

La polizia locale di Inzago sta conducendo le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell'incidente. Al momento, nessuna telecamera di videosorveglianza era puntata sulla piscina, rendendo difficile ricostruire con precisione l'accaduto. Tra le ipotesi considerate, oltre al gioco finito in tragedia, non si escludono un malore improvviso o altre cause accidentali.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Caravaggio e dell'intera zona. Messaggi di solidarietà e preghiere per la pronta guarigione della bambina sono giunti da amici, parenti e semplici conoscenti. Il sindaco di Caravaggio ha espresso il suo dolore per l'accaduto e ha garantito il massimo supporto alla famiglia in questo momento difficile.