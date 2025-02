Salerno, tir perde carico di ecoballe: un ciclista morto e uno ferito

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Salerno, in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada per il castello Arechi. Un tir in transito ha perso parte del suo carico di ecoballe, che ha travolto un gruppo di ciclisti che procedeva nella direzione opposta. Un uomo di 49 anni, originario di Caserta, ha perso la vita, mentre un altro ciclista è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario del 118, polizia e polizia municipale. I vigili del fuoco hanno utilizzato un'autogru per sollevare il carico disperso. La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

