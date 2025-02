Maltempo sull'Italia nel primo weekend di febbraio: due cicloni in arrivo

Il primo fine settimana di febbraio 2025 sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse su gran parte della Penisola, a causa dell'arrivo di due cicloni che porteranno piogge abbondanti, nevicate e rischio di nubifragi. Secondo le previsioni, un ciclone proveniente dalla Francia causerà precipitazioni e nevicate sopra i 900-1000 metri nelle regioni settentrionali e in Toscana.

Sabato 1 febbraio, le condizioni peggioreranno ulteriormente. Forti piogge sono attese in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le temperature relativamente miti faranno sì che la neve si manifesti solo oltre i 1000-1100 metri su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio, un ciclone mediterraneo interesserà Sicilia e Sardegna, portando piogge che diventeranno sempre più intense durante la notte e nelle prime ore di domenica, con possibili nubifragi e rischio di grandinate dovute allo scontro tra masse d'aria diverse e alla temperatura elevata dei mari.

Domenica 2 febbraio, il maltempo persisterà, colpendo in particolare le due Isole Maggiori e, nel corso della giornata, anche Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Abruzzo e Lazio. Sono previste piogge intense e nevicate nelle zone interne sopra i 1500 metri, accompagnate da venti di burrasca, soprattutto sui settori ionici, del Canale d'Otranto e del basso Tirreno. Al Nord, invece, il tempo sarà più stabile grazie all'alta pressione, con il rischio di qualche banco di nebbia.

Per quanto riguarda Roma e il Lazio, sabato 1 febbraio si prevede tempo stabile e soleggiato, con un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. L'alta pressione garantirà condizioni meteorologiche favorevoli, seppur con possibili foschie al mattino nelle aree interne.

Si raccomanda di prestare attenzione alle previsioni locali e agli eventuali avvisi di allerta diramati dalle autorità competenti, in particolare nelle zone maggiormente interessate dal maltempo.

