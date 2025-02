Scozia-Italia: orari, statistiche e dove seguirla in diretta tv e streaming

La prima giornata del Sei Nazioni 2025 mette di fronte Scozia e Italia a Murrayfield, con inizio fissato alle 15.15 di sabato 1 febbraio. L’evento sancisce il debutto ufficiale degli azzurri nel torneo, guidati dal commissario tecnico Gonzalo Quesada, intenzionato a migliorare i numeri raccolti nella passata edizione, quando l’Italia concluse al quinto posto con due vittorie e un pareggio. Da notizie pubblicate oggi, 1 febbraio 2025, i cancelli dello stadio di Edimburgo aprono alcune ore prima dell’inizio, in presenza di un tutto esaurito che attende uno scontro dal sapore storico.

Le due nazionali si affrontano per la 38esima volta, con 19 match disputati in Scozia. Il bilancio generale pende a favore dei padroni di casa, forti di 28 successi, mentre l’Italia ha colto nove vittorie. L’incontro acquista rilievo nel calendario del Sei Nazioni 2025, poiché rappresenta un test significativo per valutare lo stato di forma di entrambe le squadre. Il capitano azzurro, Michele Lamaro, guida un gruppo che cerca una prestazione solida sul piano difensivo e disciplinare, puntando a mantenere alta la pressione sulla manovra scozzese.

Le informazioni raccolte confermano che la sfida sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 2 e sui canali SkySport. Gli appassionati possono seguire ogni azione tramite le piattaforme streaming RaiPlay, SkyGo e NOW. Nel corso della mattinata, gli organizzatori hanno ribadito la presenza di un ampio dispositivo di sicurezza attorno all’impianto sportivo, previsto per ospitare oltre 67.000 spettatori. Murrayfield viene considerato un luogo simbolico per la tradizione rugbistica, grazie alla sua storia e al forte sostegno del pubblico locale.

La diretta promette di offrire momenti di grande intensità, con particolare attenzione alle fasi di mischia e touche, elementi chiave nella strategia di entrambe le formazioni. Le ultime indiscrezioni sulle formazioni fanno pensare a un XV scozzese che punta sulla continuità, mentre l’Italia schiera diversi giocatori che hanno già dimostrato di potersi confrontare ad alto livello. Ogni singolo dettaglio contribuisce a creare attesa attorno a un incontro che apre ufficialmente la corsa alla conquista del trofeo del Sei Nazioni 2025.

