L'amore inizia... con un sorriso: festeggia San Valentino con Oclean

Questo San Valentino, Oclean ti invita a far battere il cuore con il potere di un sorriso radioso. Con il messaggio “L’amore inizia… con un sorriso – Mantienilo splendente con Oclean”, la campagna sottolinea come un sorriso luminoso possa favorire attrazione, amore e connessioni emotive. Del resto, l’80% delle persone concorda sul fatto che un bel sorriso renda qualcuno più attraente.

Dal 1° al 15 febbraio, la campagna di San Valentino di Oclean propone imperdibili offerte bundle e sconti su tutto il sito per rendere il tuo regalo ancora più speciale. Scopri soluzioni avanzate per la cura orale pensate per mantenere il tuo sorriso splendente e regalare emozioni a chi ami.

Offerte esclusive bundle

Radiant Duo Set

Prodotti: X Pro Bundle (Green), X Pro Bundle (Pink), Dental Floss Picks ×2, S1 (Grey)

Sconto: 29,75% di sconto, spedizione gratuita

Prezzo originale: €284,69 | Prezzo attuale: €199,99

Acquista Radiant Duo Set

Heart & Smile Collection

Prodotti: X Pro Elite Premium Set (Grey), X Pro Elite Premium Set (Black), Dental Floss Picks ×2, S1 (Grey)

Sconto: 29,38% di sconto, spedizione gratuita

Prezzo originale: €170,87 | Prezzo attuale: €119,00

Acquista Heart & Smile Collection

Smile Together Gift

Prodotti: X Lite S, W10 (Pink), Dental Floss Picks ×2, P1C1-6ct

Sconto: 30,36% di sconto, spedizione gratuita

Prezzo originale: €170,87 | Prezzo attuale: €119,00

Acquista Smile Together Gift

Double Delight Pack

Prodotti: A10 + A10

Sconto: 28,57% di sconto, spedizione gratuita

Prezzo originale: €139,98 | Prezzo attuale: €99,99

Acquista Double Delight Pack

Sconti su tutto il sito

Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a €50.

Spendi oltre €99 per ricevere il 15% di sconto + 2 Dental Floss Picks.

+ 2 Dental Floss Picks. Spendi oltre €139 per ricevere il 25% di sconto + un S1.

Nota: le offerte bundle e gli sconti sul sito non sono cumulabili. Tuttavia, gli sconti sitewide e i regali extra possono essere combinati per ottenere un valore ancora maggiore.

Approfitta ora di queste offerte esclusive sulla pagina dedicata alla campagna di San Valentino: Oclean Valentine's Day Campaign

Lascia che Oclean ti aiuti a diffondere l’amore con il regalo perfetto per sorrisi che brillano e cuori che si illuminano.

