Calendario delle Scadenze Fiscali di Febbraio 2025: Da Iva a contributi Inps

Febbraio 2025 presenta numerose scadenze fiscali rilevanti per cittadini e imprese. Di seguito, un riepilogo delle principali date da ricordare per adempiere agli obblighi fiscali ed evitare sanzioni.

17 Febbraio 2025

Autoliquidazione INAIL : i datori di lavoro devono comunicare le retribuzioni effettive del 2024 e stimare quelle del 2025 per calcolare il premio assicurativo. È possibile richiedere una riduzione presunta in caso di minori retribuzioni per l’anno in corso. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali tramite modello F24 in modalità telematica.

: i datori di lavoro devono comunicare le retribuzioni effettive del 2024 e stimare quelle del 2025 per calcolare il premio assicurativo. È possibile richiedere una riduzione presunta in caso di minori retribuzioni per l’anno in corso. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali tramite modello F24 in modalità telematica. Liquidazione IVA per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) : le ASD che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 devono liquidare e versare l'IVA relativa al quarto trimestre 2024 utilizzando il modello F24 senza applicazione di interessi.

: le ASD che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991 devono liquidare e versare l'IVA relativa al quarto trimestre 2024 utilizzando il modello F24 senza applicazione di interessi. Registrazione dei corrispettivi per associazioni senza scopo di lucro : le associazioni che beneficiano del regime agevolato devono annotare, entro questa data, l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi commerciali del mese precedente nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997.

: le associazioni che beneficiano del regime agevolato devono annotare, entro questa data, l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi commerciali del mese precedente nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997. Fatturazione differita : i soggetti passivi IVA possono emettere fatture differite per beni consegnati o spediti nel mese precedente, purché documentati da un documento di trasporto o equivalente. La fattura deve essere emessa entro il 17 febbraio e contenere il riferimento ai documenti correlati.

: i soggetti passivi IVA possono emettere fatture differite per beni consegnati o spediti nel mese precedente, purché documentati da un documento di trasporto o equivalente. La fattura deve essere emessa entro il 17 febbraio e contenere il riferimento ai documenti correlati. Versamento IVA per contribuenti speciali : categorie come distributori di carburanti, autotrasportatori di merci conto terzi ed esercenti attività di servizi al pubblico devono effettuare la liquidazione IVA del quarto trimestre 2024 e versare l'imposta dovuta tramite modello F24 in modalità telematica, utilizzando il codice tributo 6034.

: categorie come distributori di carburanti, autotrasportatori di merci conto terzi ed esercenti attività di servizi al pubblico devono effettuare la liquidazione IVA del quarto trimestre 2024 e versare l'imposta dovuta tramite modello F24 in modalità telematica, utilizzando il codice tributo 6034. Locazioni brevi: i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inclusi i gestori di portali online, devono versare le ritenute del 21% sui canoni di locazione breve incassati nel mese precedente utilizzando il modello F24 in modalità telematica.

20 Febbraio 2025

Versamento contributi ENASARCO : le aziende preponenti devono versare i contributi previdenziali ENASARCO per gli agenti di commercio. L'importo si calcola sulle provvigioni maturate e deve essere suddiviso tra azienda e agente secondo le aliquote stabilite annualmente. Il versamento riguarda il quarto trimestre 2024 e deve avvenire tramite il portale ENASARCO.

: le aziende preponenti devono versare i contributi previdenziali ENASARCO per gli agenti di commercio. L'importo si calcola sulle provvigioni maturate e deve essere suddiviso tra azienda e agente secondo le aliquote stabilite annualmente. Il versamento riguarda il quarto trimestre 2024 e deve avvenire tramite il portale ENASARCO. Versamento contributi FASC: le aziende del settore terziario devono effettuare il versamento mensile dei contributi al Fondo di assistenza sanitaria per i collaboratori (FASC), calcolati sulla base della retribuzione dei dipendenti. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario entro il 20 febbraio.

28 Febbraio 2025

Richiesta cassa integrazione ordinaria (CIGO) per eventi non evitabili : le aziende che necessitano della CIGO devono presentare la domanda all'INPS per gli eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, allegando la documentazione richiesta.

: le aziende che necessitano della CIGO devono presentare la domanda all'INPS per gli eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente, allegando la documentazione richiesta. Comunicazione liquidazione IVA (LIPE) : i soggetti passivi IVA devono inviare telematicamente la LIPE relativa al quarto trimestre 2024 tramite i canali Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate.

: i soggetti passivi IVA devono inviare telematicamente la LIPE relativa al quarto trimestre 2024 tramite i canali Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate. Trasmissione corrispettivi per distributori di carburante : i gestori di impianti di distribuzione carburanti devono trasmettere i dati delle vendite giornaliere tramite i registratori telematici o il servizio online dell’Agenzia delle Entrate.

: i gestori di impianti di distribuzione carburanti devono trasmettere i dati delle vendite giornaliere tramite i registratori telematici o il servizio online dell’Agenzia delle Entrate. Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche : aziende e professionisti devono pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2024, utilizzando il modello F24 o con addebito diretto su conto corrente.

: aziende e professionisti devono pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2024, utilizzando il modello F24 o con addebito diretto su conto corrente. Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione IVA : gli operatori che aderiscono al regime speciale IOSS (Import One Stop Shop) devono presentare la dichiarazione e liquidare l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da paesi terzi nell’Unione Europea.

: gli operatori che aderiscono al regime speciale IOSS (Import One Stop Shop) devono presentare la dichiarazione e liquidare l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da paesi terzi nell’Unione Europea. Compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL) : i datori di lavoro devono aggiornare il LUL con i dati su retribuzioni, trattenute e contributi del mese precedente, utilizzando software conformi alle specifiche tecniche.

: i datori di lavoro devono aggiornare il LUL con i dati su retribuzioni, trattenute e contributi del mese precedente, utilizzando software conformi alle specifiche tecniche. Comunicazione annuale delle tipografie: le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali devono inviare la comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate, riportando i dati sulle forniture dell’anno precedente.

Il rispetto di queste scadenze fiscali è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la corretta gestione degli adempimenti tributari.

Fisco, Cartelle esattoriali: rateizzazioni fino a 7 anni con una semplice richiesta online - Grazie alle nuove disposizioni del decreto legislativo n. 110/2024, i contribuenti possono rateizzare le cartelle esattoriali fino a un massimo di 84 rate mensili (7 anni) tramite una semplice richiesta online, presentabile dal 1° gennaio 2025 al 2026.

Fisco, dal 2025 più tempo per saldare i debiti: rate fino a 84 mensili - Dal 2025 i contribuenti avranno più tempo per regolarizzare i debiti con il fisco. Il limite attuale di 72 rate mensili sarà innalzato a 84, come stabilito dal decreto ministeriale collegato all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024. Lo ha annunciato il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, sottolineando che si tratta di una misura pensata per rendere il sistema fiscale più accessibile ai cittadini e alle imprese.

Manovra 2025 approvata: tutte le novità su pensioni, fisco, famiglia e imprese - La terza manovra del governo Meloni è stata approvata definitivamente al Senato dopo circa due mesi di dibattito e con un esame quasi esclusivamente monocamerale. Tra le principali misure, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi fino a 40mila euro diventa strutturale, beneficiando oltre 14 milioni di dipendenti.