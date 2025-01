Forza Horizon 5 girerà PS5

Forza Horizon 5, il celebre titolo di corse open-world di Playground Games, è pronto a sbarcare su PlayStation 5, portando con sé l'entusiasmante avventura messicana che ha conquistato milioni di giocatori su Xbox e PC. Questa notizia, attesa con trepidazione dai fan PlayStation, segna un nuovo capitolo nella storia del franchise, aprendo le porte a un pubblico ancora più vasto.

Sebbene una data di uscita precisa non sia stata ancora comunicata, sappiamo con certezza che Forza Horizon 5 arriverà su PS5 nel corso della primavera. Questo significa che gli appassionati di corse potranno presto mettersi al volante delle loro auto preferite e esplorare le sconfinate distese del Messico, sfidando avversari agguerriti e partecipando a eventi adrenalinici. Per rimanere aggiornati e non perdere nessuna novità, è già possibile aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri sul PlayStation Store.

La versione PlayStation 5 di Forza Horizon 5 offrirà un'esperienza di gioco identica a quella disponibile su Xbox e PC, garantendo la massima qualità grafica e prestazioni. Tutti i contenuti post-lancio, inclusi i pacchetti auto, le espansioni Hot Wheels e Rally Adventure, saranno disponibili anche su PS5, offrendo ai giocatori un'esperienza completa e sempre aggiornata.Questa mossa di Microsoft rappresenta un ulteriore passo avanti verso un futuro in cui i videogiochi saranno sempre più accessibili e disponibili su più piattaforme.

L'arrivo di Forza Horizon 5 su PlayStation 5 è un chiaro segnale dell'intenzione dell'azienda di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire ai giocatori la massima libertà di scelta.

