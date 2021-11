Forza Horizon 5 Recensione Xbox SX

Forza Horizon 5 Xbox Series X Italian EMEA Blu-ray

Oggi vi parlo di Forza Horizon 5. Come tutti ormai sapranno, la serie Horizon è la versione Arcade della saga dei Forza, mentre la Motorsport è quella più simulativa; in quest'ultima si corre nei circuiti, mentre nella prima si corre in una mappa open world. Avendo fatto uscire un capitolo ogni anno, questo Forza Horizon 5 lo aspettavo per il 2020 in concomitanza con l'uscita della nuova Xbox. Ma qualcosa in Microsoft non ha funzionato a dovere. Ora, dopo tre anni dall'ultimo Horizon, provo questo quinto capitolo; dopo averlo giocato affondo, sono pronto a raccontarvi le impressioni.





Gameplay

Sviluppato dai ragazzi disi presenta come open world ambientato in Messico. Le dimensioni della mappa sono gigantesche. Il giocatore correrà sia in strade asfaltate che in terreni sconnessi o in entrambi in un mix di sentieri collinari, giungle, spiagge, ghiaia ecc. Per quanto riguarda la Campagna è stata studiata in modo da tenere incollato il giocatore il più possibile alla TV. Infatti, essendo un open world si potrà esplorale ogni angolo della mappa in cerca di gare, collezionabili da raccogliere, altri giocatori da sfidare ecc.offre fin da subito una miriade di eventi da fare. Sono così tanti che inizialmente il giocatore si sentirà confuso per poi capire che il tutto è molto progressivo. La struttura della campagna permetterà molta libertà; infatti, in ogni momento si potranno svolgere qualsiasi tipo di attività come realizzare nuovi record, completare obiettivi bonus, ripetere gare già fatte, partecipare alle competizioniecc.Completando un qualsiasi evento tipo una gara, acrobazie, trovare un graffito, gare clandestine, dedicarsi alla personalizzazione delle livree o del motore, permetterà di sbloccare altri obiettivi e guadagnare punti riconoscimento. Quando si raggiunge un tot di punti riconoscimento si ha accesso a degli sticker; questi si devono attaccare ai biglietti della campagna di Forza Horizon 5 che sbloccherà le attività di macro-categorie da giocare. Tale sistema dà al giocatore l'idea che inc'è sempre qualcosa da fare per avanzare nel gioco. E anche una volta completata la campagna, ci saranno ancora decine e decine di attività da svolgere. In Forza Horizon 5 ci sono circa; si potranno sbloccare giocando, comprare con i crediti in game oppure con soldi veri tramite lo store dedicato. Ogni auto si potrà potenziare con molti miglioramenti sia estetici che meccanici spendendo i crediti accumulati giocando. Anche il pilota potrà essere personalizzato con varie tute, vestiti e accessori.

Comparto tecnico

Per quanto riguarda il comparto multiplayer, in Forza Horizon 5 basterà girovagare nella immensa mappa per incontrare altri giocatori online e sfidarli attraverso. Quest'ultimo è un sistema di chat con delle emoticon che permetterà ai giocatori di avere una interazione tra di loro. Neldi Forza Horizon 5 ci sono 4 diverse esperienze. Il Tour Horizon a 5 giocatori con gare che andranno svolte una dopo l'altra e il cui obiettivo finale è vincere; la Horizon Arcade, un evento casuale a tempo limitato che appare sulla mappa principale; l'Horizon Open che attraverso il matchmaking si partecipa alle playlist di gare specifiche su vari terreni, competizioni ecc; e infine la modalità Rivali che permette di selezionare un circuito, una classe di vetture e lanciarsi in una gara per battere i tempi sul giro. Dunque, un comparto multiplayer estremamente divertente e variegato che ben si amalgama con la struttura open world di. Infine, dopo averlo giocato per ore e ore (circa 30) ancora nella mappa ci sono moltissimi eventi, gare, e attività secondarie da finire; quindi posso dire che un giocatore normale impiegherà non meno diper completarlo la 100%.Tecnicamente parlando Forza Horizon 5 ha mostrato i muscoli già dai primi trailer. Su Xbox Series X gira che è una meraviglia in. Graficamente sfiora il; le location sono pazzesche, con l'orizzonte che sembra infinito. La qualità in generale è altissima con terreno, montagne, piccoli paesi, città, villaggi, costruzioni rurali, corsi d'acqua che lasciano a bocca aperta. Le vetture sono straordinarie e molto dettagliate in ogni minima parte; infatti, i giocatori più attenti noteranno sospensioni che si deformano, pneumatici che mostrano i segni di frenate, marmitte vibranti ecc. Chi si aspetta un comparto audio da urlo resterà deluso nello scoprire che è solo di buona fattura. Il rombo dei motori è buono e convincente. A volte però il giocatore noterà una somiglianza acustica e poco distintiva tra i suoni ricreati per le varie auto. Le musiche sono molto gradevoli e il doppiaggio in lingua inglese è ottimo. Da segnalare la mancanza del, molti veloci caricamenti e la quasi assenza di danni nelle vetture dopo gli impatti.

Conclusioni

Voto 9/10

è un titolo incredibile., con una campagna dall'ottima progressione, moltissime attività da portare al termine e un Multiplayer sterminato. I ragazzi di Playground Games hanno creato un titolo da sogno per ogni amante di auto e corse. Un pò fa storcere il naso la questione dei molti caricamenti per quanto brevi,e il bilanciamento in alcune gare nel Multiplayer. Tutte cose da imputare alla natura cross-gen del titolo, che alla fine non minano in generale l'ottima esperienza del gioco. Concludendo Forza Horizon 5 è un titolo da giocare assolutissimamente per i motivi sopra citati ma anche solo per ammirare la componente tecnica che è davvero da urlo.

